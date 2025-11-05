Politico: Представители ЕК и кабмина Бельгии обсудят тему активов России 7 ноября

Tекст: Вера Басилая

Высокопоставленные представители Еврокомиссии и правительства Бельгии проведут встречу 7 ноября, чтобы обсудить возможное изъятие замороженных российских активов, передает ТАСС.

По данным источников Politico, ранее на эту тему уже велись переговоры на уровне заместителей министров финансов стран ЕС, однако участники не смогли прийти к согласию.

Как рассказал неназванный замминистра финансов одной из стран ЕС, Еврокомиссия опасается роста финансовой нагрузки на бюджеты стран объединения.

«Как мы можем взять 140 млрд евро из европейского бюджета в это время года? Это невозможно», – прокомментировал чиновник. Именно поэтому власти ЕС ищут альтернативные способы финансирования Киева, включая совместные долговые заимствования.

При этом Еврокомиссия рассчитывает, что Бельгия изменит свою позицию после презентации вариантов поддержки Украины, поскольку, по мнению Брюсселя, реальных альтернатив изъятию российских активов практически нет.

Сейчас Бельгия выступает против единоличного поэтапного снятия ограничений с российских средств, требуя распределения возможных компенсационных выплат между всеми странами ЕС.

Кроме того, бельгийское правительство настаивает на том, чтобы механизм разделения рисков был предусмотрен в бюджете ЕС вплоть до 2035 года, и предлагает отказаться от права вето для отдельных членов при продлении антироссийских санкций. Если хотя бы одна страна воспользуется этим правом, часть ограничительных мер, например заморозка российских активов, может быть снята.

Ранее постоянные представители 27 стран Евросоюза планируют рассмотреть предложения Еврокомиссии по экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября.

Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за финансовых рисков.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков среди всех стран Евросоюза.