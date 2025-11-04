Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
Послы ЕС назначили дату обсуждения по конфискации активов России
ЕС решил собрать послов 5 ноября для обсуждения конфискации активов России
Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.
Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.
Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.
Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.
Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.
Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.
Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.