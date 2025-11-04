Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов
Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.
Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».
«Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.
Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.
Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.
Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.
СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.
Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.