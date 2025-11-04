  • Новость часаРоссия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики
    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    4 ноября 2025, 08:33 • Новости дня

    Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

    «Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.

    Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.

    Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.

    Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    3 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме

    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    3 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Мишустин прибыл в Пекин после завершения рабочей программы в Ханчжоу, передает ТАСС. По информации корреспондента, официальная встреча с председателем КНР Си Цзинпином намечена на утро 4 ноября. Предыдущий раз главы встречались двадцатого декабря 2023 года, когда Мишустин посещал Пекин в рамках международного визита.

    В столичном аэропорту Пекина премьер-министра России встретили с особыми почестями: у борта был выставлен почетный караул, подняты флаги России и Китая. Михаила Мишустина приветствовали посол России в Китае Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Сообщалось, что главы правительств России и Китая подписали девять соглашений на встрече в Ханчжоу. Стороны заключили совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    3 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян на переговорах подписали девять совместных документов

    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече в Ханчжоу главы правительств России и Китая заключили девять соглашений, включая совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    В ходе визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина подписаны девять документов, передает ТАСС. Среди них – совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

    Также в присутствии Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна были подписаны восемь дополнительных документов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова с членом Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол о гуманитарном сотрудничестве.

    В число соглашений вошли документы, касающиеся изменений к соглашениям в области таможенного сотрудничества и противодействия незаконному перемещению ядерных материалов, а также фитосанитарных требований при экспорте продукции из России в Китай.

    Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР  Чжао Цзэнлянь утвердили протоколы по машу и пшеничным отрубям.

    В рамках визита были подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах и в сфере средств массовой информации.

    Подписана дорожная карта сотрудничества России и Китая по спутниковой навигации на 2026–2030 годы, а также принято совместное заявление по итогам реализации предыдущей дорожной карты за 2021–2025 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    4 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Россия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, торговле, научным исследованиям и совместным усилиям в развитии Арктики, что зафиксировано в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В документе подчеркивается, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в торговле услугами, особенно в области туризма и транспортных перевозок. В частности, стороны намерены продолжить оптимизировать услуги для граждан обеих стран для обеспечения трансграничных платежей, передает ТАСС.

    Двустороннее сотрудничество будет развиваться и в сфере страхования и перестрахования с целью стимулирования торговли и туризма между странами.

    Важным пунктом соглашений стало решение о развитии сотрудничества по вопросам Арктики, включая меры по повышению безопасности судоходства, созданию новых полярных судов и технологий, подготовке кадров и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

    Москва и Пекин договорились совершенствовать структуру двусторонней торговли, делая ставку на развитие электронной коммерции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров первичной переработки.

    Стороны подтвердили готовность совместно противодействовать ревизии итогов Второй мировой войны и защищать принципы Устава ООН. В числе прочего планируется подготовка дорожной карты двустороннего сотрудничества в области науки и технологий на период 2026–2030 годов.

    Обе страны выразили намерение поддерживать расчеты в национальных валютах, развивать сотрудничество в банковской сфере и на рынках капитала, а также продолжить партнерство между кредитными рейтинговыми агентствами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства России Михаил Мишустин  прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин  выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.  Во вторник, 4 ноября, Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР.

    3 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча председателя Госсовета КНР с российской делегацией прошла в Ханчжоу, где Ли Цян поделился рассказом о своем родном крае и его успехах.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра России Михаила Мишустина и членов российской делегации в Ханчжоу.

    Ли Цян отметил: «Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь – земной рай».

    Премьер подробнее рассказал, что Ханчжоу в последние годы сделал большой шаг вперед в научно-технических инновациях, а также превратился в новую платформу для открытости Китая внешнему миру, пишет ТАСС.

    Ли Цян подчеркнул, что проведение встречи с Мишустиным в Ханчжоу дает возможность российским гостям познакомиться с регионом и вместе найти новые направления для сотрудничества.

    Кроме того, глава китайского правительства напомнил, что провинция Чжэцзян, административным центром которой является Ханчжоу, является его малой родиной. В беседе с российским премьером Ли Цян поделился своей личной историей, отметив, что родился в июле 1959 года в уезде Жуйань, закончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и прошел путь от сотрудника до губернатора Чжэцзяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном.

    В понедельник Мишустин и Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречалась с Ли Цяном и просила Пекин использовать влияние для организации переговоров между Россией и Евросоюзом.

    4 ноября 2025, 05:55 • Новости дня
    Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая завершила двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

    Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.

    Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.

    Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.

    3 ноября 2025, 14:29 • Новости дня
    Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

    Орешкин: Россия не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что Россия ориентируется на мировые рынки, а не на решения Европы по энергоресурсам.

    Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

    «То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

    Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

    Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    3 ноября 2025, 17:06 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили строительство общей электростанции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай рассматривают возможность создания совместной электростанции, чтобы обеспечить энергоснабжение сразу двух национальных рынков и укрепить партнерство в электроэнергетике.

    Россия и Китай ведут переговоры о строительстве совместной электростанции, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил телеканалу «Россия-1», что такой проект позволит обеспечить энергией как отечественных, так и китайских потребителей. Подчеркивается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики.

    Новак также отметил, что поставки российских углеводородов в Китай сохраняются на прежнем уровне несмотря на санкции. За девять месяцев текущего года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически соответствует прошлогодним объемам. По газу зафиксирован рост на 31%, а поставки трубопроводного газа по проекту «Сила Сибири» выйдут на плановые мощности – 38 млрд кубометров.

    Еще одной важной темой стало увеличение доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах. Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день доля таких расчетов достигает 99%. Энергетическая сфера занимает более трети торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и включает нефтегазовое сотрудничество, угольную отрасль, электроэнергетику и развитие возобновляемых источников энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил сохранение согласованных планов России и Китая по совместной разработке электростанции для будущей международной станции на Луне. Россия и Китай ведут совместную работу над этим проектом.

    3 ноября 2025, 10:31 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху» («Западное озеро»).

    Встреча между премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Госсовета КНР Ли Цяном началась в государственной резиденции «Сиху» на Западном озере в Ханчжоу, передает ТАСС. Главы правительств двух стран начали мероприятие с традиционной церемонии фотографирования.

    После фотосессии Мишустин и Ли Цян прибыли в зал «Сянъи», где продолжили переговоры в формате «один на один», без участия делегаций. Это часть 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В неформальной обстановке премьер-министры также пообщались до переговоров на одной из вилл резиденции, расположенной на берегу Западного озера, входящего во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Визит Мишустина в Ханчжоу носит личный подтекст – Чжэцзян является родным краем Ли Цяна, который занимал ряд ключевых должностей в провинции с 1976 по 2016 годы.

    Город Ханчжоу также значим для председателя КНР Си Цзиньпина, занимавшего здесь посты секретаря Партийного Комитета и председателя Постоянного комитета провинциального собрания в 2002–2007 годах. Таким образом, приглашение Мишустина в административный центр провинции символизирует доверие и уважение со стороны китайского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу для переговоров с главой правительства Китая Ли Цяном.

    3 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Мишустин заявил о росте турпотока между Россией и Китаем

    Мишустин отметил рост турпотока между Россией и Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    Михаил Мишустин на 30-й встрече глав правительств двух стран заявил о надежде на рост туристических обменов между Россией и Китаем на фоне отмены виз для граждан России, передает ТАСС.

    По словам Мишустина, российские и китайские туристы проявляют возрастающий интерес к культуре и традициям друг друга.

    Он отметил: «Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов».

    Мишустин подчеркнул, что росту этого показателя способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай. Безвизовый режим, по его словам, станет дополнительным стимулом для развития туристической сферы между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что связи между Россией и Китаем сохраняют динамику даже в условиях внешнего давления и западных ограничений.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    3 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Орбан отказался финансировать Киев

    Орбан: Венгрия не обязана финансировать Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что у Будапешта отсутствуют основания для финансирования Украины и осудил попытки Брюсселя принудить Венгрию к такой поддержке.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не обязана финансировать Украину, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, у Венгрии нет политических, экономических или моральных причин для выделения средств Киеву.

    «Как сообщает Economist, в следующие четыре года Украине понадобится 400 миллиардов долларов для продолжения войны... И опять ожидается, что платить за это будет Европа. Никто больше не хочет брать расходы на себя. Вот почему Брюссель в таком возбуждении. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы отказываемся от этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет никаких причин для этого: ни политических, ни экономических, ни моральных», – написал Орбан в соцсети X.

    Венгерский премьер уточнил, что Венгрия разделяет мнение многих других стран Евросоюза, однако Будапешт озвучивает свою позицию откровеннее других. По словам Орбана, именно поэтому на Венгрию оказывают давление и подвергают критике в Брюсселе. Он заявил, что ЕС стремится к установлению более послушного правительства в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан ранее публично обвинил Дональда Туска в том, что его политика по Украине ослабляет Польшу и Европу.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

    3 ноября 2025, 11:35 • Новости дня
    Мишустин сообщил о развитии отношений России и Китая вопреки санкциям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил в Ханчжоу, что связи между Россией и Китаем сохраняют динамику, несмотря на внешнее давление и западные ограничения.

    По его словам, отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться несмотря на западные санкции, передает ТАСС. «Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», – подчеркнул глава правительства.

    Мишустин отметил, что нынешний год проходит под знаковым событием – 80-летием Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. Совместное участие Владимира Путина и Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях, по его словам, стало символом крепкой дружбы народов.

    Премьер-министр подчеркнул эффективную координацию исполнительной власти обоих государств в рамках юбилейной, 30-й встречи глав правительств и акцентировал внимание на устойчивом развитии торговых связей. По словам Мишустина, правительства двух стран выполняют задачи по развитию многопланового сотрудничества, диверсифицируя торговлю и обеспечивая предпринимателям благоприятные условия на обоих рынках.

    Особое внимание уделено инвестиционному взаимодействию – 1 декабря вступит в силу соглашение, подписанное в мае, стимулирующее новые совместные предприятия. Страны активно расширяют сотрудничество в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Завершаются перекрестные годы культуры, в ходе которых прошло множество совместных мероприятий.

    Мишустин выразил благодарность китайской стороне за организацию встречи, а также передал поздравления Ли Цяну с успешным проведением пленума Компартии КНР, выразив уверенность в дальнейшем росте экономики Китая и улучшении жизни его граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин прибыл в Китай. Он начал переговоры с Ли Цяном в Ханчжоу.


    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

