Tекст: Катерина Туманова

По словам источников, знакомых с планированием, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите, который состоится в Санта-Марте, Колумбия, 9-10 ноября, передает Bloomberg.

Низкая посещаемость ожидается отчасти из-за все более агрессивной позиции Вашингтона в регионе, сообщили источники. Трамп усиливает свои военные угрозы в адрес Венесуэлы и недавно ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

Канцлет ФРГ Фридрих Мерц не планирует присутствовать из-за «недостаточного участия других глав государств и правительств, заявил его пресс-секретарь Стефан Корнелиус в отправленном по электронной почте письме.

По словам Паулы Пиньо, главного пресс-секретаря Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, именно по этой причине и фон дер Ляйен пропустит встречу.

«В свете текущей европейской политической повестки дня и низкого уровня участия других глав государств и правительств Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на саммите», – сказано в заявлении Пиньо, которая уточнила, что вместо председателя ЕК будет присутствовать глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.

Вместе ЕС и СЕЛАК представляют 60 стран, на долю которых приходится 21% мирового ВВП. Цель саммита – обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью.

Это не первый латиноамериканский саммит, который вызывает политический резонанс. В понедельник Доминиканская Республика объявила, что отложит ключевую встречу лидеров со всего Американского континента до 2026 года, поскольку военные удары США по лодкам в этом районе усиливают напряженность в отношениях с Венесуэлой и разделяют регион.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году, тогда как Трамп в феврале провел новый бескровный блицкриг в Латинской Америке – и одержал новую победу. После мгновенного укрощения взбунтовавшейся было Колумбии он привел к повиновению и Панаму.