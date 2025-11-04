Совет ЕС одобрил новый транш помощи Украине на 1,8 млрд евро

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается, что решение касается пятой по счету регулярной выплаты в рамках программы Ukraine Facility. Европейские чиновники подчеркнули: «Украина получит 1,8 млрд евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility», передает РИА «Новости».

Указывается, что сумма предоставляется на основе успешного выполнения Киевом девяти необходимых шагов для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага, отнесенного еще к четвертому траншу. Основная цель этих средств – поддержка макрофинансовой стабильности и обеспечение бесперебойной работы системы государственного управления Украины.

С учетом этой выплаты общий объем помощи Евросоюза Киеву с 2022 года достиг примерно 179,8 млрд евро.

1 октября власти ЕС приняли решение направить Киеву очередной транш для поддержки оборонной отрасли, а половина суммы пойдет на развитие беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.