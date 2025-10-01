ЕК выделила Украине 4 млрд евро из замороженных активов России

Tекст: Ольга Иванова

Европейская комиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро, передает ТАСС.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, это уже девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой поддержки.

В документе указывается: «Европейская комиссия выделила Украине девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи на сумму 4 млрд евро». Эта сумма выделена из доходов от замороженных российских активов, уточнили в ведомстве.

Согласно заявлению ЕК, средства предназначены для поддержки оборонного сектора Украины. Из общего объема помощи 2 млрд евро будут направлены на развитие и закупку беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.



