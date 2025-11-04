Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.