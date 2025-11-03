Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Akmal' принял подарок с триколором на концерте в Донецке
В центре славянской культуры Донецка певец Akmal' поблагодарил поклонницу за подарок, упакованный в пакет с российским триколором, отметив предпочтение таким символам.
Во время выступления в Донецке певец Akmal', как передает ТАСС, принял из рук поклонницы подарок, упакованный в пакет с цветами российского триколора.
Фанатка преподнесла артисту флаг ДНР в пакете, после чего Akmal' с юмором прокомментировал: «Такие пакеты мне нравятся». Собравшиеся поддержали поступок аплодисментами.
Концерт состоялся накануне в центре славянской культуры Донецка. Мероприятие посетили более ста поклонников творчества Akmal'. Артист исполнил свои известные песни и пообщался с фанатами.
Этот эпизод произошел вскоре после ситуации в Казахстане, где Akmal' отказался взять желто-синий пакет, сопоставив цвета с украинским флагом.
