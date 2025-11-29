Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.0 комментариев
Ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА на Афипском НПЗ
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, удалось потушить спустя несколько часов, пострадавшие отсутствуют, сообщает региональный оперштаб.
Открытое горение на Афипском НПЗ, возникшее в результате атаки беспилотника, было полностью ликвидировано, передает Оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что специалисты сделали это в 11.37 29 ноября.
Пожар на объекте произошел ночью в субботу. МЧС локализовало огонь на площади в 250 квадратных метров. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории предприятия, говорится в сообщении штаба.
Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Все службы завода и экстренные структуры оперативно приступили к ликвидации последствий, ущерб и причины инцидента сейчас уточняются специалистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оперштаб сообщил о пожаре на Афипском НПЗ в Северском районе после атаки беспилотников, персонал завода был эвакуирован в убежище.
До этого обломки беспилотника вызвали пожар на Афипском НПЗ в конце сентября, пострадавших и повреждений не было.
В мае 2023 года первый пожар из-за атаки беспилотников на Афипском НПЗ также обошелся без пострадавших.