    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    29 ноября 2025, 12:51 • Новости дня

    Ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА на Афипском НПЗ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, удалось потушить спустя несколько часов, пострадавшие отсутствуют, сообщает региональный оперштаб.

    Открытое горение на Афипском НПЗ, возникшее в результате атаки беспилотника, было полностью ликвидировано, передает Оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что специалисты сделали это в 11.37 29 ноября.

    Пожар на объекте произошел ночью в субботу. МЧС локализовало огонь на площади в 250 квадратных метров. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории предприятия, говорится в сообщении штаба.

    Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Все службы завода и экстренные структуры оперативно приступили к ликвидации последствий, ущерб и причины инцидента сейчас уточняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оперштаб сообщил о пожаре на Афипском НПЗ в Северском районе после атаки беспилотников, персонал завода был эвакуирован в убежище.

    До этого обломки беспилотника вызвали пожар на Афипском НПЗ в конце сентября, пострадавших и повреждений не было.

    В мае 2023 года первый пожар из-за атаки беспилотников на Афипском НПЗ также обошелся без пострадавших.

    28 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    @ Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья, при этом экипаж из 20 человек не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.

    Информация о нападении на танкер VIRAT в Черном море у берегов Турции поступила от турецкого управления мореходства, передает ТАСС. О происшествии экипаж сообщил в пятницу, отметив, что удар был нанесен в 35 милях от берега, при этом точные детали атаки остаются неизвестными. На помощь были направлены спасатели и торговое судно.

    Состояние всех 20 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. По словам моряков, в машинном отделении отмечалось сильное задымление, однако человеческих жертв и травм нет.

    Это уже второй похожий инцидент в этот день у берегов Турции. Ранее танкер Kairos под тем же флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

    Ранее сообщалось, что пожар на танкере Kairos у побережья Турции мог быть вызван взрывом морской мины.

    Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасательными службами.

    Главная служба мореходства Турции заявила, что танкер загорелся после внешнего воздействия у берегов Турции.

    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    28 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    28 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников

    Дмитриев прокомментировал отставку «Али-бабы» Ермака

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского «Али-бабы» Андрея Ермака и напомнил, что «осталось только 40 разбойников».

    Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале образно прокомментировал отставку Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев.

    Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Андрея Ермака в Киеве. Обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!».

    Ермак после обысков подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что в мобильном телефоне Ермака могут находиться данные, позволяющие открыть около 170 новых уголовных дел.

    Сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    29 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на запрос комментария о якобы прогремевшем в Оренбургской области взрыве баллистической ракеты на военной базе.

    «Я не видел таких сообщений», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова.

    Ранее ряд СМИ распространил сообщения о хлопке и дымовом облаке, которое якобы заметили 27 ноября в районе города Ясный Оренбургской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев опроверг статью Bloomberg о якобы его разговоре с Ушаковым. Кроме того, научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ Сергей Лебедев рассказал газета ВЗГЛЯД, почему война фейков – часть гибридной войны.


    29 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Наличие грязных брызг на брюках или колготках после прогулок в слякоть могут указывать на неправильную работу голеностопного сустава и стопы, что ведет к нарушению походки, рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

    «Вместо четкого переката с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду», – объяснил он в эфире радио Sputnik.

    Бондаренко уточнил, что часто у людей при ходьбе одна или обе стопы разворачиваются внутрь или наружу, что свидетельствует о перекосе таза, мышечном дисбалансе и неправильной нагрузке на тазобедренные и коленные суставы. Обычно при этом больше всего загрязняется одна штанина.

    Реабилитолог отметил возможность закрепления проблемы при наличии старых травм, которые формируют неправильные двигательные привычки.

    Если же брызги появляются преимущественно на передней части штанин, это связано с недостаточным разгибанием голеностопа при завершении шага и отсутствием естественного отталкивания носком.

    Усиливает ситуацию обувь на массивной платформе, блокирующая движение голеностопа, и привычка сидеть, закинув ногу на ногу, дополнительно способствует перекосу таза.

    По мнению специалиста, самостоятельная коррекция походки практически невозможна, для исправления ситуации рекомендуется обращаться к врачу-реабилитологу или инструктору по кинезиотерапии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог Аникина рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи».


    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    29 ноября 2025, 03:55 • Новости дня
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года

    Юрист Безмаленко рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов

    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие три года россияне и их наследники продолжат получать компенсации по советским вкладам, сохранившимся на начало 1992 года, в бюджете страны на 2026-2028 годы запланировано почти 5 млрд рублей, рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов Евгения Безмаленко.

    Безмаленко объяснила «Прайм», что гражданам, родившимся в 1945 году и ранее, а также их наследникам, положена компенсация в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств была получена раньше, сумма компенсации снижается.

    Тем, кто родился с 1946 по 1991 год, компенсация составляет двукратный остаток.

    По вкладам, закрытым в Сберегательном банке России за период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не выплачивается.

    Выплаты наследникам производятся независимо от возраста умершего владельца вклада, при этом сумму уже выданного ранее пособия на погребение не вычитают. Порядок и детали выплат возложены на правительство, отметила Безмаленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансист Волкова объяснила, как рассчитывать личную инфляцию самостоятельно.

    29 ноября 2025, 02:55 • Новости дня
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне сообщений британских СМИ о том, как Вашингтон дал указание своим дипломатам собирать сведения о преступлениях мигрантов в Британии, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетовал, в каких условиях придется работать команде Дональда Трампа.

    «США будут разоблачать миграционный и криминальный кризис при самом непопулярном премьер-министре Великобритании в истории, Кире Стармере. Команда Трампа ясно видит, какой грустный провал явил собой Стармер – плохой для Британии, плохой для Запада», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Он выразил надежду, что теперь будет рассказана правда о британских бандитских группировках и росте преступности среди мигрантов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. в Британии число нелегальных мигрантов в отелях выросло на 13% с июня. Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%. В октябре 41% жителей Британии  выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Ранее в ноябре Дмитриев отмечал, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения.

    29 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую, это произошло через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    29 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Экс-помощник Трампа Флинн призвал арестовать «лузера Зеленского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Отставной генерал-лейтенант Сухопутных войск США, который занимал пост помощника американского президента по нацбезопасности в первый президентский срок Дональда Трампа Майкл Флинн призвал арестовать главу киевского режима Зеленского со всем его окружением.

    «Главного лузера Зеленского вместе с его коррумпированным окружением необходимо арестовать. Необходимо провести законное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и направлены на помощь многочисленным семьям, потерявшим близких в этой совершенно бессмысленной войне, развязанной абсолютно коррумпированными глобалистами», – написал Флинн в соцсети Х.

    Он отметил, что США теперь стоит найти способы достижения мира, даже если достигать его придется силой.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 28 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски у руководившего офисом Владимира Зеленского Андрея Ермака в рамках расследования коррупционного дела. На Украине обыски Ермака описали фразой «Сезам, откройся!», отметив, что он может проходить по делу под псевдонимом Али-Баба.

    29 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    28 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

    По мнению Медведева, происходящее свидетельствует о начале распада власти вокруг Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», – написал Медведев в своем аккаунте в Max.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности. Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

