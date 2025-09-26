Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА

Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

Tекст: Анастасия Куликова

«Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

«Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

«Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

«При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.