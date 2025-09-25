В Краснодарском крае потушили начавшийся после падения дрона пожар

Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы

Tекст: Вера Басилая

Проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы был внесен в правительство, передает РИА «Новости».

В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что вместе с этим пакетом также были внесены поправки в бюджет 2025 года и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

В ведомстве подчеркнули, что подготовленный проект бюджета сбалансирован и устойчив, что имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

Ключевыми приоритетами нового бюджета названо выполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение обороны и безопасности, поддержка семей участников спецоперации на Украине и достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.

В министерстве также отметили, что документ сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.

Ранее Силуанов заявил, что формирование бюджета с выверенными приоритетами является основной стратегической задачей министерства финансов.

По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.