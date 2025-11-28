Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.11 комментариев
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение о центре компетенций под эгидой ЮНЕСКО
Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса этого центра.
Документ размещен в электронной базе Государственной думы, а его подписание состоялось 14 апреля 2025 года в Париже, 20 мая в Петербурге и 5 июня в Москве, передает ТАСС.
В пояснительной записке указывается, что изначально соглашение об учреждении центра было заключено сроком на шесть лет и начало действовать 14 января 2019 года. Сейчас статус данной организации продлен до 31 декабря 2025 года.
Соглашение предусматривает продление действия статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО еще на восемь лет после возобновления.