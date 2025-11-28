  • Новость часаСуд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Российских гимнастов допустили к турнирам в Европе в нейтральном статусе
    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 17:24

    В Госдуму внесли на ратификацию соглашение о центре компетенций под эгидой ЮНЕСКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса этого центра.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, а его подписание состоялось 14 апреля 2025 года в Париже, 20 мая в Петербурге и 5 июня в Москве, передает ТАСС.

    В пояснительной записке указывается, что изначально соглашение об учреждении центра было заключено сроком на шесть лет и начало действовать 14 января 2019 года. Сейчас статус данной организации продлен до 31 декабря 2025 года.

    Соглашение предусматривает продление действия статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО еще на восемь лет после возобновления.

    27 ноября 2025, 18:35
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    28 ноября 2025, 03:50
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    27 ноября 2025, 20:55
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 23:55
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    27 ноября 2025, 20:44
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Никита Михалков заявил о недопустимости применения искусственного интеллекта (ИИ) для оживления на экране давно умерших известных актеров.

    Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

    Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

    В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

    До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

    28 ноября 2025, 01:31
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    28 ноября 2025, 04:45
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    28 ноября 2025, 00:25
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    27 ноября 2025, 17:59
    МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве

    Захарова: Россия может жестко реагировать на размещение Японией ракет на Окинаве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Япония действует «под диктовку Вашингтона», превращая Окинаву в военный плацдарм и наращивая там вооружения, обладающие не только оборонительным, но и наступательным потенциалом, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере». Она считает, что подобные действия дестабилизируют ситуацию в регионе и требуют пристального внимания со стороны России.

    Представитель МИД добавила, что усиление военного присутствия на Окинаве будет рассматриваться Москвой как фактор, напрямую влияющий на безопасность страны. В ведомстве отметили, что любые шаги Японии по размещению новых вооружений не останутся без ответа со стороны России.

    Ранее власти Японии интерпретировали высказывание министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады как косвенное признание российских прав на Курильские острова.

    Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что официальный Токио строго придерживается курса на решение вопроса о принадлежности четырех островов и заключению мирного договора.

    Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Японии.

    28 ноября 2025, 01:01
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Объективную необходимость» в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей ощутили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис, которые направили обращение с этим предложением председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

    «Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости»  выдержку из обращения инициаторов идеи.

    По мнению авторов, наличие такой крупной купюры поможет гражданам и бизнесу сократить объемы наличности при крупных расчетах. Это, по их словам, снизит издержки на производство, пересчет, транспортировку и хранение денежных средств.

    Они считают, что вопросы внешнего вида банкнот имеют большое значение для общества. В связи с этим предложено провести всенародное голосование по выбору дизайна новой банкноты на портале «Госуслуги», чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

    В обращении отмечается, что включение граждан в выбор символов повысит доверие к банковской системе и учтет общественное мнение при принятии важных решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать поддельную купюру и безопасно от нее избавиться. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил  отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

    27 ноября 2025, 17:42
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    28 ноября 2025, 14:50
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 15:42
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    27 ноября 2025, 21:27
    Правительство поддержало отмену виз между Россией и Саудовской Аравией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

    Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает, что МИД России должен провести переговоры с саудовской стороной и при необходимости вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера, передает ТАСС.

    В настоящее время россияне для посещения Саудовской Аравии обязаны получать визу. Ее можно оформить онлайн в виде e-Visa или получить на месте по прилете (Visa on Arrival). Оба способа позволяют находиться в стране до 90 дней, при этом виза выдается на один год с правом многократного въезда.

    Новое соглашение может существенно упростить поездки между странами и увеличить туристический и деловой поток.

    В конце октября в МИД России сообщили, что граждане России и Иордании смогут свободно посещать обе страны без оформления виз с 13 декабря, что позволит упростить поездки и увеличить туристический поток.

    Ранее заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил о предложениях по установлению безвизового режима с Россией.

    27 ноября 2025, 22:30
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о готовности направить войска страны на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот жест заставит мировую общественность хохотать над Таллином.

    Пушков отметил, что подобное заявление от Эстонии сделал «очередной безвестный премьер этой страны, одержимой необъяснимой манией величия».

    «И достаточно того, что над ее заявлениями смеется пол-Европы, а в США с ней вообще не хотят иметь дело. По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. «Непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Напомним, в середине ноября Пушков удивлялся самомнению «неадекватного Таллина» после визита в КНР, когда глава МИД страны стал диктовать Пекину условия ведения международной политики с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о планах Британии отправить войска на Украину. Франция заявила о готовности развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    27 ноября 2025, 23:34
    Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис
    Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, как различаются рис и гречка по пищевой ценности и влиянию на организм, выделив ключевые особенности.

    В рационе здорового человека должны присутствовать обе крупы, при этом гречка обладает более выраженным профилактическим потенциалом. При хронических заболеваниях ЖКТ выбор крупы должен быть согласован с лечащим гастроэнтерологом и диетологом, напомнил врач в беседе с РИАМО.

    По словам Белоусова, белый рис отличается легкой усвояемостью и низким содержанием клетчатки, что делает его оптимальным при обострениях гастритов, энтеритов, колитов и синдроме раздраженного кишечника с диареей.

    Среди плюсов риса – щадящее воздействие на ЖКТ и быстрое восполнение энергии.

    «Белый шлифованный рис практически лишен витаминов группы B, минералов и клетчатки – они удаляются при шлифовке», – обратил внимание врач.

    В то же время бурый рис сохраняет больше полезных веществ, включая магний и витамины группы B, благодаря отрубевой оболочке.

    Белый рис рекомендуется употреблять два–три раза в неделю, бурый – до четырех–пяти раз с учетом состояния ЖКТ и общей калорийности. При склонности к запорам и метаболическим нарушениям диетолог советует отдавать предпочтение бурому рису.

    Гречка, по словам Белоусова, превосходит рис по содержанию растительного белка, аминокислот, клетчатки и железа. Крупа обладает низким гликемическим индексом, подходит для диеты при диабете и рекомендована для ежедневного употребления, но в меру – до семидесяти грамм сухой крупы в день.

    Потребление гречки стоит ограничить при высокой кислотности желудка, склонности к метеоризму, заболеваниях из группы аутоиммунных.

    Гречка, по мнению врача, предпочтительнее для профилактики хронических болезней благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и антиоксидантов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гастроэнтеролог Титова рассказала о калорийности роллов. Нутрициолог Шураева назвала способы компенсировать дефицит железа. А диетолог Писарева рассказала, что витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания.

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

