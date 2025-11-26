Госбезопасность Приднестровья выявила вмешательство спецслужб Молдавии в выборы

В Приднестровье возбудили дело после попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело о воспрепятствовании избирательным правам возбудили правоохранительные органы ПМР, передает РИА «Новости».

В Министерстве государственной безопасности ПМР подчеркнули, что спецслужбы Молдавии предпринимают попытки сорвать выборы на территории республики. По данным ведомства, ведется системная работа по запугиванию и шантажу членов избирательных комиссий, в том числе с помощью угроз и давления, чтобы вынудить их добровольно покинуть свои должности. Зафиксированы многочисленные звонки с молдавских номеров с требованиями уволиться, отмечает МГБ ПМР.

Сообщается, что особому прессингу подвергаются те сотрудники комиссий, кто оформил или хочет оформить молдавское гражданство: их шантажируют либо угрозами отказа в гражданстве, либо возможностью возбуждения дела по закону о «сепаратизме» Молдавии.

С февраля 2023 года в уголовном кодексе Молдавии ужесточилась ответственность за сепаратизм, заговор против страны и подобные преступления, что, по мнению МИД ПМР, осложнило переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.

В единый день голосования, 30 ноября, предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Ранее в МИД России заявляли, что Москва остается настроена на содействие приднестровскому урегулированию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг Приднестровья вызывает у России особую озабоченность из-за сигналов спецслужб.