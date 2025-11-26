Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.5 комментариев
Госбезопасность Приднестровья выявила вмешательство спецслужб Молдавии в выборы
В Приднестровье возбудили дело после попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы
Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) начали расследование случаев давления со стороны спецслужб Молдавии на сотрудников избиркомов накануне намеченных на 30 ноября выборов депутатов всех уровней.
Уголовное дело о воспрепятствовании избирательным правам возбудили правоохранительные органы ПМР, передает РИА «Новости».
В Министерстве государственной безопасности ПМР подчеркнули, что спецслужбы Молдавии предпринимают попытки сорвать выборы на территории республики. По данным ведомства, ведется системная работа по запугиванию и шантажу членов избирательных комиссий, в том числе с помощью угроз и давления, чтобы вынудить их добровольно покинуть свои должности. Зафиксированы многочисленные звонки с молдавских номеров с требованиями уволиться, отмечает МГБ ПМР.
Сообщается, что особому прессингу подвергаются те сотрудники комиссий, кто оформил или хочет оформить молдавское гражданство: их шантажируют либо угрозами отказа в гражданстве, либо возможностью возбуждения дела по закону о «сепаратизме» Молдавии.
С февраля 2023 года в уголовном кодексе Молдавии ужесточилась ответственность за сепаратизм, заговор против страны и подобные преступления, что, по мнению МИД ПМР, осложнило переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В единый день голосования, 30 ноября, предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Ранее в МИД России заявляли, что Москва остается настроена на содействие приднестровскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг Приднестровья вызывает у России особую озабоченность из-за сигналов спецслужб.