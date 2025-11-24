Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
«Земский собор» презентовали на «Фандом Фесте» «ВКонтакте»
На масштабном фестивале «Фандом Фест» «ВКонтакте» в Москве поклонники впервые смогли пройти релизную версию приключенческого экшена «Земский собор», действие которого разворачивается после Смутного времени.
Приключенческий экшен «Земский собор» был представлен студией «Сайберия Нова» на фестивале поп-культуры «Фандом Фест» «ВКонтакте» в Москве. Мероприятие прошло 22-23 ноября 2025 года на Main Stage и собрало 15 тыс. поклонников жанра. Более 1 тыс. гостей смогли опробовать релизную версию игры, которая доступна для скачивания на странице проекта в VK Play.
На тематическом стенде поклонники полностью окунулись в атмосферу Смутного времени, благодаря косплеям главных героев – казака Кирши, его спутницы Аленки и грозных стрельцов.
Креативный директор студии Сергей Русских отметил: «Презентация игры «Земский собор» на Фандом Фесте ВКонтакте стала уникальной возможностью не только представить наш проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения».
Гости фестиваля также смогли ознакомиться с обновленной версией игры, доработанной после старта проекта 4 ноября. За это время на VK Play появилось более 450 отзывов, при этом свыше 380 – положительные. В ответ на обратную связь «Сайберия Нова» оперативно выпустили хотфикс и патч: были улучшены боевая система, стабильность продукта и второстепенные квесты.
Экшен «Земский собор» рассказывает о событиях после Смутного времени 1613 года. Главный герой – казак Кирша, соратник Юрия Милославского, оказывается втянутым в политические интриги Земского собора, где решается судьба русского престола. Игра рекомендована для пользователей старше 12 лет и выделяется историческим контекстом, сочетая динамичный сюжет с активным игровым процессом. Рейтинг проекта на VK Play составляет 7.8.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») организовала закрытую праздничную презентацию, приуроченную ко Дню народного единства России, на которой представила игру «Земский собор».