Студия Cyberia Nova представила игру «Земский собор» в День народного единства

Tекст: Вера Басилая

В День народного единства российская студия Cyberia Nova провела закрытую презентацию своей новой игры «Земский собор». Эксклюзивно ознакомиться с игрой и скачать ее уже можно на странице проекта в VK Play.

«Презентация игры »Земский собор« в День народного единства – это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве ее народа. Эта игра не просто исторический рассказ – она отражает вечную ценность национального согласия, когда судьба страны зависит от мудрости и единства ее людей», – заявил креативный директор студии Сергей Русских.

Игроку предстоит в роли казака Кирши погрузиться в закулисные интриги Земского собора 1613 года, где решалась судьба царской власти.

Разработчики обещают баланс между исторической достоверностью и захватывающим игровым процессом, используя прием «ненадежного рассказчика». В проекте реализованы современные механики – стелс, QTE, мини-игры, интерактивное окружение и улучшенный искусственный интеллект врагов. Продолжительность прохождения составит 6-7 часов. В игре можно встретить известных исторических персонажей и попасть в неочевидные сюжетные повороты.

В «Земском соборе» полностью переработаны интерфейс и навигация, упрощена прокачка героя, добавлены обучающие подсказки и фракционный экран для отслеживания политической борьбы. Особое внимание уделено музыкальному сопровождению: в игре используются гусли, свирели и современные инструменты, а вступительную песню исполнил солист Ростовского казачьего ансамбля. Озвучивали персонажей актеры из God of War, World of Warcraft и «Смуты».

Все владельцы «Смуты» получат «Земский собор» бесплатно, а предзаказавшие игру получат уникальный внутриигровой предмет – саблю Юрия Милославского. Проект рассчитан на игроков старше 12 лет и ориентирован на любителей динамичных приключений с сильной исторической атмосферой.