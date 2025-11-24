Tекст: Вера Басилая

Один из пленных украинских военных Николай Бабчук рассказал, что из 100 человек в его подразделении 20 самовольно покинули часть, передает РИА «Новости».

Бабчук сообщил, что точных причин побега не знает, и допустил, что сослуживцы подкупили командиров.

Сам Бабчук пытался бежать из Красноармейска в ДНР вместе с двумя другими украинскими военными, однако двое из них были ликвидированы, а он сдался в плен.

По словам Бабчука, до мобилизации он работал ландшафтным дизайнером, а сотрудники украинского военкомата схватили его на улице и быстро провели медкомиссию. Он сообщил, что мобилизованных держали связанными, не давали воды и еды, и «привезли как отбросов», не сообщая, куда везут.

На позиции Бабчук находился полтора месяца. По его словам, снабжение было крайне плохим – раз в неделю им сбрасывали с воздуха печенье и воду, которые приходилось искать по полям.

Командование подразделения, по словам пленного, на вопросы о возможной ротации отвечало, что «ничего не знает».

Бабчук обратился к другим украинским военным с призывом сдаться в плен, где к ним будет человеческое отношение.

«Сам вначале боялся сдаться, потому что слышал, что убивают, бьют», – заявил пленный.

Как уточнили в Минобороны России, бойцы группировки «Центр» пресекли попытку группы ВСУ сбежать из Красноармейска: двое украинских военных были ликвидированы, еще один взят в плен. Задержание осуществили военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка.

По данным российского командования, во время операции один из бойцов группы «Центр», с позывным «Малыш», получил ранение, но после осмотра хирурга отказался от госпитализации и продолжил службу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что свыше 75% Красноармейска находятся под контролем ВС России и положение противника ухудшается.

В Красноармейске идут городские бои, доходящие до штыковых атак и продолжается зачистка города.

Попытки ВСУ деблокировать выход из Красноармейска через село Гришино были сорваны благодаря действиям российских подразделений.

