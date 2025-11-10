Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска
Попытки Вооруженных сил Украины деблокировать выход из Красноармейска (украинское название – Покровск) через село Гришино были сорваны благодаря действиям российских подразделений, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ предприняли попытку деблокировать село Гришино – единственный из вероятных выходов из Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
По словам Пушилина, российские подразделения «планомерно отражают эти атаки», не позволяя противнику пробиться через данный населенный пункт.
Кроме того, глава ДНР отметил, что украинские военные предприняли попытку прорыва в северной части города. Он также сообщил, что в районе Родинского были уничтожены украинские военнослужащие, которые пытались деблокировать Димитров. Пушилин уточнил: «Мы видим попытки атаковать, но наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках».
Он добавил, что вооруженные силы Украины перебрасывают крупные резервы на краснолиманское направление в ДНР, чтобы сдержать продвижение российской армии, особенно в районе Ямполя. Несмотря на сопротивление, российские войска продолжают планомерное наступление, улучшая свои позиции на этом участке фронта, однако продвижение не такое быстрое, как хотелось бы, отметил Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что российские силы ведут зачистку многоэтажных домов в Красноармейске, где украинские подразделения оказались практически в окружении.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские военные заминировали город минами-ловушками.
Российские подразделения проводят зачистку центральной части Красноармейска, где ранее была предотвращена попытка прорыва с севера города.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.