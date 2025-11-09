  • Новость часаНа Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе
    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    МИД Белоруссии заявил о попытках Литвы обвинить Минск в кризисе на границе
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
    Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок
    Суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    9 ноября 2025, 20:27 • Новости дня

    Пушилин сообщил о предотвращении прорыва ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные подразделения России проводят зачистку центральной части Красноармейска, где ранее была предотвращена попытка противника прорваться с севера города.

    Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться на северной части Красноармейска, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские формирования пытались воспользоваться последними возможными выходами на севере города, однако бойцы России это предотвратили.

    Пушилин заявил: «Сам Красноармейск – он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами».

    Параллельно с этим в Красноармейске продолжаются интенсивные городские бои. По словам Пушилина, ведется активная зачистка центрального района города, особенно восточной части. Он уточнил, что ситуация развивается динамично и бои не прекращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.


    8 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    9 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деморализация среди украинских бойцов привела к массовой сдаче в плен и дезертирству на позициях в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Деморализованные бойцы ВСУ в последние дни массово сдаются в плен и покидают свои позиции в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства отметил: «За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части».

    По словам представителей силовых структур, тенденция к дезертирству сохраняется, несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию на фронте. Чаще всего такие случаи происходят в районах, где продолжаются активные боевые действия и фиксируются потери среди личного состава.

    Силовики подчеркивают, что сложные условия, а также недостаток снабжения и резервов ухудшают моральный дух украинских солдат. Это приводит к увеличению числа самовольных уходов и сдачи в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки солдат ВСУ сдали себя в плен с помощью специального бота. Украинские военные каждую неделю обращались с просьбой об организации коридора для сдачи в плен.

    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    9 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.

    Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

    В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.

    «По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.

    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    9 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    8 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    На Украине предупредили об отключении света во всех регионах

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    Энергопотребление будет ограничено на всей территории Украины 9 ноября по решению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает RT.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту  из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.

    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    8 ноября 2025, 22:14 • Новости дня
    Мирошник объяснил цель российских атак на украинские ТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атаки на объекты в Украине направлены на потенциал ВПК, а не на гражданское население, и не ставят целью ухудшение условий жизни.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

    Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    9 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что «подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области».

    На Сумском и Харьковском направлениях подразделения России нанесли серьезный удар по украинским формированиям в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина, Кондратовка, а также Волчанск. Потери ВСУ в этих районах составили свыше 160 военнослужащих, уничтожены автомобили, самоходная артустановка «Богдана», радиолокационная станция и склады с боеприпасами. Российские войска продолжают наступательные действия в районе Купянска, отражая попытки деблокирования окруженных украинских формирований и сбивая беспилотники, пытавшиеся доставить боеприпасы окруженным войскам, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, поразив живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Харьковской области и на территории Донецкой народной республики. Всего в зоне этой группировки противник потерял до 220 человек, три боевые машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике Южная группировка заняла более выгодные позиции. В районах нескольких населенных пунктов, включая Константиновку, Северск, Славянск и Иванополье, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, а также значительное число автомобилей и самоходное орудие Paladin. Уничтожены склады боеприпасов и горючего, уточнили в ведомства.

    Подразделения «Центра» нанесли поражение более чем 15 украинским воинским подразделениям в районах Гришина, Димитрова, Артемовки и других, уничтожив до 470 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия. В Красноармейске и Димитрове штурмовые группы России продолжили наступление, захватывая районы и пресекая попытки украинских военных вырваться из окружения. Сообщается, что только за сутки в этих районах уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны.

    Восточная группировка освободила Рыбное и поразила формирования ВСУ на территории Запорожской и Днепропетровской областей, где украинские потери составили до 255 человек и четыре артиллерийских орудия. В Херсонской и Запорожской областях нанесено поражение двум механизированным и одной бригаде береговой обороны ВСУ, уничтожено до 95 военнослужащих, артиллерия, автомобили, восемь станций РЭБ и склады боеприпасов, пояснили в пресс-службе ведомства.

    Минобороны также сообщает о ракетных ударах по объектам энергетики, логистики и скоплениям иностранных наемников на Украине в 143 разных точках. Существенный урон противнику нанесла и противовоздушная оборона – за сутки сбиты управляемая ракета «Нептун», семь реактивных снарядов HIMARS и 247 беспилотных аппаратов.

    По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотник, 25 925 танков и другой бронетехники, свыше 31 тыс. орудий полевой артиллерии и 46 тыс. единиц военной автомобильной техники.

    В пятницу российские войска освободили запорожскую Успеновку. ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.

    9 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о последствиях освобождения Успеновки для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Успеновки в Запорожской области ограничило действия украинской армии из-за отсутствия иных населенных пунктов поблизости, где можно было бы урываться и чьими мирными жителями прикрываться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.

    «Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.

    Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.

    Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.

    9 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ Североатлантического альянса отправлять войска или вводить бесполетную зону был связан со страхом эскалации, заявил бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг британской Times.

    Столтенберг напомнил, как заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому в 2022 году о том, что НАТО не собирается вступать в третью мировую войну с Россией ради Украины.

    «Я ответил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону, потому что тогда нам придется уничтожить российские системы ПВО в Белоруссии и России. А если столкнемся с российскими самолетами, у нас не останется выбора, кроме как сбить их, и тогда в Европе начнется война между НАТО и Россией. Мы этого не хотим», – цитирует его ТАСС со ссылкой на Times.

    Столтенберг указал и на то, что бывший президент США Джо Байден тоже отклонил эту возможность, чтобы избежать начала третьей мировой войны. НАТО продолжает поставки вооружения Киеву только ради того, чтобы Украина могла вести боевые действия самостоятельно, но не планирует вмешиваться в конфликт.

    Экс-генсек НАТО заверил, что поддержка Украины сохранится, но приоритет – не позволить втянуть альянс в тотальный конфликт с Россией – останется неизменным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В октябре Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

    9 ноября 2025, 08:28 • Новости дня
    СБУ в Херсоне устроили серию жестких фильтрационных мероприятий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники СБУ проводят масштабные проверки населения, включая ночные обыски, беспричинные задержания и многочасовые допросы без адвокатов, cообщили в пророссийском подполье.

    Сотрудники СБУ в Херсоне проводят жесткие фильтрационные мероприятия в отношении местного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. Представитель подполья заявил: «Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как «жесткий фильтрационный». Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению «коллаборационистов» и «информаторов», регулярные ночные обыски и «профилактические» задержания».

    По его информации, сотрудники украинских спецслужб действуют без публичной отчетности, чтобы избежать возможных претензий. Местные жители и правозащитники указывают на многочисленные задержания «для разговора», которые проходят без официального оформления.

    Также сообщается, что некоторых подозреваемых допрашивали по нескольку дней подряд, не предоставляя адвокатов и не уведомляя родственников. По словам представителя подполья, такие методы напоминают организованный бандитизм, а не работу силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ устроила тайные пыточные в Херсоне. Офицеры из Киева контролируют работу СБУ в Херсоне. СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией.

    9 ноября 2025, 00:40 • Новости дня
    Захарова предложила бойцам ВСУ бежать из армии Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в октябре 2025 года количество дезертиров в рядах украинской армии достигло исторического максимума.

    Рекордные показатели дезертирства среди военнослужащих ВСУ обсуждались в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ, сообщает ТАСС. По информации российских силовых структур, за октябрь более 21 тыс. человек самовольно покинули ряды украинской армии.

    Мария Захарова выразила позицию российской дипломатии по этому поводу лаконичным советом: «Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!» – обратилась она к украинским солдатам и офицерам.

    В качестве основных причин массового бегства с позиций указаны принудительная мобилизация, а также недостаточная компетентность командования ВСУ. Российская сторона отмечает, что командиры украинской армии почти не появляются на передовой, что влияет на моральное состояние подчиненных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine сообщил, что значительный рост числа дезертиров среди военнослужащих на Украине связывают с масштабными потерями и нежеланием мобилизованных участвовать в боевых действиях. Military Watch Magazine отметил, что высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и нехватке личного состава. В октябре число случаев дезертирства и самовольного оставления частей в ВСУ достигло рекордного показателя более 21 тыс. человек.

    9 ноября 2025, 08:53 • Новости дня
    Разведчики ВС России втроем уничтожили опорный пункт ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое разведчиков из 25-й армии провели операцию в Серебрянском лесничестве, успешно нейтрализовав опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал боец с позывным «Рокс».

    Боец группировки войск «Запад» с позывным «Рокс» рассказал, что разведчики работали в тылу противника на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, они втроем подошли к опорному пункту ВСУ, где один из бойцов уничтожил украинского военного с помощью реактивного штурмового гранатомета. В это время другой российский разведчик обошел позиции и застрелил еще одного военнослужащего ВСУ.

    После этого группа подошла к опорнику и закинула внутрь мину ТМ-62. Опорный пункт был уничтожен, а задача выполнена успешно. «Главная задача – это тихо подойти. Если тихо подошли, то ползадачи уже выполнено. Нам это удалось», – заявил «Рокс».

    Он также отметил, что из-за большого числа вражеских дронов выполнять задачи стало значительно труднее, поэтому разведчики вынуждены подбирать время операции так, чтобы использовать сумерки и тратить несколько часов на преодоление нескольких сотен метров в условиях постоянного наблюдения.

    Разведчик добавил, что за последние три-четыре месяца подразделения смогли хорошо продвинуться вперед на этом участке фронта благодаря улучшившейся работе артиллерии и применению беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины заминировали Красноармейск минами-ловушками. Выход из Красноармейска для подразделений ВСУ стал невозможен. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным.

    9 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Марочко сообщил о заминировании Красноармейска минами-ловушками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины продолжают устанавливать мины-ловушки и растяжки на территории Красноармейска, где ранее уже отмечались подобные случаи минирования.

    О размещении мин-ловушек и растяжек на территориях Красноармейска сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, это характерно для всех населенных пунктов, которые ранее освобождались российскими военнослужащими.

    Эксперт заявил: «В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина».

    Ранее Андрей Марочко сообщал агентству, что освобождение Красноармейска от украинских подразделений считается фактически предрешенным, а в городе сейчас проходит зачистка северных окраин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР обнаружили остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Красноармейск вскоре будет освобожден от ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона за последние сутки потеряла более 1,4 тыс. военнослужащих в ходе спецоперации.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

