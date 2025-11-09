Tекст: Денис Тельманов

О размещении мин-ловушек и растяжек на территориях Красноармейска сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, это характерно для всех населенных пунктов, которые ранее освобождались российскими военнослужащими.

Эксперт заявил: «В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина».

Ранее Андрей Марочко сообщал агентству, что освобождение Красноармейска от украинских подразделений считается фактически предрешенным, а в городе сейчас проходит зачистка северных окраин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР обнаружили остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Красноармейск вскоре будет освобожден от ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона за последние сутки потеряла более 1,4 тыс. военнослужащих в ходе спецоперации.