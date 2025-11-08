Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.
По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.
Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.