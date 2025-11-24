Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Пушилин назвал расследование НАБУ попыткой Запада «дожать» Зеленского
Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось именно сейчас, на фоне разговоров о мирных инициативах, не случайн: Владимира Зеленского начали «дожимать» на Западе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось неслучайно на фоне обсуждений различных вариантов мирных соглашений, передает РИА «Новости».
По его словам, совпадение времени появления материалов НАБУ с публикациями о возможных договоренностях может свидетельствовать о целенаправленном давлении на президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран.
Пушилин заявил: «Считаю не случайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе».
Он отметил, что выбор инструментов воздействия на Зеленского определит сама ситуация, но возможности у Запада для давления явно есть. Кроме того, Пушилин добавил, что принятие окончательных решений может происходить на самом высоком политическом уровне, включая Соединенные Штаты, и что главный вопрос – насколько сильно будут «дожимать» украинского президента.
