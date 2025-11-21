Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

Минэнерго Украины: Повреждены всех крупные ТЭС и ГЭС страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство энергетики Украины заявило, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ведомства.

Сейчас все доступные мощности электростанций работают исключительно для внутреннего потребления. Экспорт электроэнергии за пределы Украины полностью прекращен, отметили в Минэнерго страны.

Причины повреждений не раскрываются. Не приводятся также подробности о масштабах разрушений и планах о будущем восстановлении электростанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобразования Украины заявили, что из-за массовых отключений электроэнергии обучение в школах зимой могут приостановить и перенести занятия на лето.

Власти Украины предупредили, что наступающая зима будет для населения тяжелее, чем в прежние годы. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что зима на Украине будет самой тяжелой для страны.