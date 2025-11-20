Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.10 комментариев
В Госдуму внесли законопроект о невыдаче воевавших на СВО иностранцев
В Госдуму внесли законопроект о невыдаче воевавших на СВО иностранцев другим странам
Законопроект о запрете выдачи иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России, для уголовного преследования направлен в Госдуму.
Документ также защищает от выдачи лиц без гражданства, если они участвуют в боевых действиях или уже проходили военную службу, передает РИА «Новости».
«Проект федерального закона предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора», – говорится в пояснительной записке.
Газета ВЗГЛЯД писала, как иностранные добровольцы сражаются за Россию.
Ветеран спецоперации Сладян Добраш, уроженец одной из стран бывшей Югославии, рассказал газете ВЗГЛЯД, почему записался в российские войска добровольцем и кем видит себя в России даже после тяжелого ранения.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.