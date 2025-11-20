В Госдуму внесли законопроект о невыдаче воевавших на СВО иностранцев другим странам

Tекст: Валерия Городецкая

Документ также защищает от выдачи лиц без гражданства, если они участвуют в боевых действиях или уже проходили военную службу, передает РИА «Новости».

«Проект федерального закона предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора», – говорится в пояснительной записке.

Газета ВЗГЛЯД писала, как иностранные добровольцы сражаются за Россию.

Ветеран спецоперации Сладян Добраш, уроженец одной из стран бывшей Югославии, рассказал газете ВЗГЛЯД, почему записался в российские войска добровольцем и кем видит себя в России даже после тяжелого ранения.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.