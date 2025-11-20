Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила работу по созданию полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении отмечены активные позиционные бои, в ходе которых штурмовые подразделения при поддержке российской авиации и артиллерии смогли продвинуться на нескольких направлениях по лесополосам. Противник укрепляет оборону, однако за сутки потерял несколько единиц бронетехники и артиллерии, в том числе танк Т-64, две ББМ, САУ «Гвоздика» и две буксируемые гаубицы, а также одного пленного.

В районах Андреевки и Варачино ударами артиллерии были уничтожены боевые группы ВСУ и ГПСУ. На отдельных участках фронта под Искрисковщиной удары наносились по скоплениям живой силы противника. На Теткинском и Глушковском направлениях обстановка без серьезных изменений.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают выдавливать противника из Волчанска и развивают успех под Двуречанским. Российская авиация и артиллерия работают в обычном режиме, а противник оказывает упорное сопротивление. Под Берестиным подтверждено поражение ремонтного цеха ВСУ, есть потери среди инженерного состава.

В течение суток на Волчанском и Липцовском направлениях продолжалось уничтожение техники и радиоэлектронного оборудования ВСУ, в том числе станций управления беспилотниками и спутниковой связи. В их числе – две САУ, зенитная установка, семь пикапов и две багги, а также склады с материальными средствами и боеприпасами.

Общие потери противника за сутки составили свыше 250 человек: более 160 в Сумской области и более 90 в Харьковской, один был взят в плен. В числе уничтоженных средств в Сумской и Харьковской областях также называются несколько гаубиц, минометов, комплексов РЭБ, беспилотники различных типов, транспорт и оборудование для связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ вводили в заблуждение штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.