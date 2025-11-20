Минобороны к годовщине Нюрнберга рассекретило особые документы

Tекст: Катерина Туманова

Специальный проект Минобороны «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» был запущен к 80-й годовщине начала исторического трибунала. На сайте ведомства опубликованы ранее неизвестные широкой публике материалы из Центрального архива Министерства обороны.

В числе рассекреченных документов – донесения, официальные докладные, акты о злодеяниях фашистов на освобожденных территориях, редкие фотографии и произведения советских художников-карикатуристов. В архивах можно ознакомиться и с материалами, подтверждающими проведенный нацистами «общий план» по совершению преступлений против мира.

«Впервые на международном уровне перед судом предстали не просто побежденные солдаты, а целый государственный режим, его идеология и преступные организации. Этот процесс заложил основы современного международного уголовного права, введя такие понятия, как «преступление против человечности» и «преступление против мира», – сказано в сообщении Минобороны.

Основой обвинения на процессе служили тысячи официальных документов и приказов, входивших в массив вещественных доказательств. Публикация документов призвана бороться с попытками пересмотра итогов процесса, реабилитации пособников нацизма и оправдания идей расового превосходства.

Минобороны заявляет, что защита исторической правды является приоритетной задачей в условиях фальсификации истории и общественных дискуссий о прошлом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре в краеведческом музее Луганска открылась экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу, где показаны уникальные архивные материалы. Национальный центр исторической памяти получил факты геноцида народа СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принципы Нюрнбергского трибунала часто нарушаются. Историк Соловьев рассказал о разногласиях союзников по Нюрнбергскому процессу.