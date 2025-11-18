Историк Соловьев: СССР добился суда над нацистами вопреки позиции союзников

Tекст: Вера Басилая

По словам Соловьева, Советский Союз был инициатором идеи провести открытый международный трибунал над нацистскими преступниками, в то время как США и Британия предпочитали простой расстрел верхушки Третьего Рейха, передает РИА «Новости».

Историк подчеркнул, что Вашингтон и Лондон опирались на негативный опыт судов после Первой мировой, а также опасались огласки собственных спорных действий: для США это была сегрегация чернокожего населения и экономические связи с Германией, для Британии – Мюнхенское соглашение, а для СССР – секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа.

Соловьев заявил, что британцы и американцы опасались, что все эти факты могут всплыть во время суда и дискредитировать процесс. Тем не менее, именно СССР настаивал на прозрачном разбирательстве.

По словам Соловьева, решающая договоренность о проведении трибунала была достигнута уже после Ялтинской конференции, а Британия согласилась на судебный процесс только в мае 1945 года и то с большой неохотой. Еще в годы войны советское руководство рассматривало нацистских деятелей исключительно как преступников и палачей, что стало очевидным после освобождения армией крупных территорий и обнаружения следов массовых убийств и разрушений.

Соловьев добавил, что советская Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков была создана в ноябре 1942 года, ее материалы легли в основу обвинений на самом процессе. Кроме того, опыт первых процессов над нацистами в Краснодаре и Харькове непосредственно использовался затем в Нюрнберге.

Нюрнбергский процесс над руководителями нацистской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

В октябре в краеведческом музее Луганска открылась экспозиция о Нюрнбергском процессе с уникальными архивными материалами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Нюрнбергский трибунал запретил нацизм и установил отсутствие сроков давности для преступлений против человечности, однако эти нормы часто нарушаются.

Лавров также выразил обеспокоенность ослаблением сопротивления нацистской идеологии в ряде западных стран и назвал опасным пренебрежение уроками истории.