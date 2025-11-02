«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Tекст: Мария Иванова

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, передает ТАСС.

Встреча прошла в Краснодаре. В составе хозяев отличились Александр Черников на 18-й минуте и Джон Кордоба на 59-й. Ливай Гарсия забил единственный гол гостей на 90-й минуте.

На последних минутах игры ситуация на поле обострилась: Джон Кордоба был удален за вторую желтую карточку, а в добавленное время судья показал красную карточку Дугласу Аугусто. Несмотря на это, «Краснодар» сумел довести матч до победы.

Для краснодарской команды это уже четвертый подряд выигрыш в чемпионате. Последний раз они теряли очки 27 сентября, сыграв вничью с «Ростовом». А вот «Спартак» на выезде не побеждает уже с 23 августа.

Благодаря этой победе «Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ и теперь имеет 32 очка. «Спартак» остался на шестом месте с 22 очками.

В следующем туре, который пройдет 9 ноября, «Краснодар» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом». Уже на следующей неделе команды также стартуют в четвертьфиналах Кубка России: 5 ноября краснодарцы сыграют с «Оренбургом», а 6 ноября «Спартак» примет «Локомотив».

Напомним, неизвестные разбили стекло автобуса футбольного клуба «Спартак» перед матчем в Краснодаре.