    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    40 комментариев
    2 ноября 2025, 21:11 • Новости дня

    Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем в Краснодаре

    Неизвестные разбили стекло автобуса с футболистами «Спартака» в Краснодаре

    Tекст: Мария Иванова

    Автобус московского «Спартака», направлявшийся на матч с «Краснодаром», подвергся нападению неизвестных.

    Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты «Спартака» ехали на матч Российской премьер-лиги против «Краснодара», передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы московского клуба, инцидент произошел незадолго до начала встречи 14-го тура, которая должна был стартовать в 19.30 по московскому времени.

    «Перед матчем с »Краснодаром« произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», – заявили в пресс-службе «Спартака».

    По информации клуба, угрозы здоровью игроков нет. О случившемся уже известно организаторам матча и официальным представителям РПЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Динамо» попали в список ста самых крупных футбольных клубов мира по расходам на трансферы по итогам последних сезонов.

    2 ноября 2025, 03:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты

    Песков: Россия заинтересована в сохранении мира между Венесуэлой и США

    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заинтересована в стабильности между Венесуэлой и США и поддерживает контакты с Каракасом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он прокомментировал публикацию Washington Post, где заявлялось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обращался к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов из-за военного давления со стороны США.

    По словам представителя Кремля, Россия внимательно следит за происходящим в Венесуэле. Также Песков подтвердил наличие регулярных контактов между Москвой и Каракасом, напомнив о различных договорных обязательствах между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Комментарии (24)
    2 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS

    Ученые ИКИ РАН установили связь ускорения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце

    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    В период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергся как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, что могло повлиять на его траекторию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Дополнительное негравитационное ускорение «межзвездного корабля» 3I/ATLAS может быть вызвано ударами крупных солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал лаборатории.

    По данным ученых, при приближении к перигелию объект подвергся минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, зарегистрированным с 23 по 27 октября.

    Особенно выделяется удар от 24 октября, вызванный сильной солнечной вспышкой класса X. Эта вспышка произошла на обратной стороне Солнца за двое суток до инцидента с 3I/ATLAS, уточняют специалисты.

    Ученые подчеркивают, что передача явного импульса ядру кометы от солнечного ветра исключена: плотность плазмы слишком мала для заметного кинетического воздействия. Однако высокотемпературная плазма – до 1 млн градусов – могла значительно нарушить структуру кометного хвоста и повлиять на режим испарения газа и пыли, что формирует реактивную тягу кометы.

    Как отмечает лаборатория, солнечные центры активности, оказывавшие влияние на 3I/ATLAS, теперь поворачиваются к Земле – их наблюдение уже началось. Утром спутники, находящиеся возле нашей планеты, зафиксировали первые сильные солнечные вспышки. По прогнозу специалистов, на предстоящей неделе земную атмосферу могут ждать новые испытания связанных с этим явлений.

    Напомним, в воскресенье на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые 22 октября заявляли, что облако плазмы через двое суток накроет межзвездную комету 3I/ATLAS.

    Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию этой кометы.

    Комментарии (10)
    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска

    Кимаковский сообщил о пресечении новой высадки десанта ГУР под Красноармейском

    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (8)
    2 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские спецслужбы предпринимали неоднократные попытки эвакуировать группу иностранцев из района Красноармейска, передает ТАСС.

    «Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», – заявил Кимаковский.

    Он добавил, что были предприняты несколько подобных попыток. Сейчас уточняется информация о том, что произошло с вертолетом и его пассажирами.

    Напомним, в воскресенье ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (10)
    2 ноября 2025, 15:12 • Новости дня
    «Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
    «Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
    @ tmn_incident

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель ЕС Жослен Гиттон, крайне негативно относящийся к России, прибыл в Екатеринбург, пишет RT со ссылкой на источник.

    Жослен Гиттон, крайне отрицательно относящийся к России представитель Евросоюза, прибыл в Екатеринбург, пишет РИА «Новости» со ссылкой на RT. По сообщениям RT, дипломат прибыл туда из Тюмени, где он встречался с лицами, критикующими политику российских властей, а также пытался привлечь новых сторонников.

    В публикации RT уточняется, что следующим пунктом визита Гиттона с большой вероятностью станет Челябинск. Его сопровождает советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале.

    В материале обсуждается, что поездки дипломата проходят под дипломатическим прикрытием, что дает возможность осуществлять перевозку средств без проверки. «Дипломатическое прикрытие – идеальный шанс перевозить деньги без досмотров», отмечает RT.

    Ранее Гиттон служил сотрудником представительства ЕС на Украине. По информации телеканала, он свободно говорит по-русски, а в ряде источников в Сети его называют националистом, «ненавидящим все русское».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чебурашка стал одним из главных страхов в странах Прибалтики. Европейцы усиливают свои опасения, обсуждая «русскую угрозу» и создавая все более абсурдные страшилки.

    Комментарии (26)
    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    Комментарии (4)
    2 ноября 2025, 10:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики

    Дмитриев заявил о связи нападения в Британии с миграционной политикой

    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прокомментировал нападение в британском Хантингдоне, причислив его к последствиям ошибочной иммиграционной политики страны.

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на нападение в британском городе Хантингдон, передает ТАСС.

    Дмитриев заявил: «Ужасное нападение в Хантингдоне – еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности».

    В своем комментарии в соцсети Х он отметил, что реакция британских властей на совершенное в Хантингдоне преступление свидетельствует о неспособности признавать ошибки и предотвращать будущие угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Англии несколько человек пострадали в результате нападения с ножом на пассажиров поезда. Двое напавших на поезд были задержаны.

    Ранее в октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение с ножом.

    А в июле в центре Лондона на коммерческом объекте при поножовщине погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.

    Комментарии (31)
    2 ноября 2025, 14:13 • Новости дня
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизация российских ракетных комплексов позволила армии обходить американские системы Patriot, что привело к резкому снижению эффективности украинской ПВО, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

    Вооруженные силы России смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot, используемые украинской стороной, благодаря усовершенствованным ракетам «Искандер-М», передает Газета.ru.

    Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинская ПВО стала настолько ненадежной, что она почти прекратила свое существование.

    Журналист приводит свидетельства коллеги из The American Conservative, который сообщил, что процент успешного перехвата российских ракет с украинской стороны снизился с 34 до 6%. По его словам, эти данные отражают реальное положение дел на фронте.

    В публикации поясняется, что современные «Искандеры-М» на последнем этапе полета совершают резкие пикирования. Такие маневры дезориентируют американские радиолокационные установки и мешают им обнаруживать и перехватывать цели. Вайхерт подчеркивает: «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает».

    Кроме того, армия России регулярно использует специальные радиолокационные приманки, которые дезориентируют радиолокаторы Patriot. На обороноспособность ВСУ также влияет постоянное производство новых ракет в России. Эксперты уверены, что западный оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро реагировать на растущие вызовы, так как значительно уступает российскому в возможностях и масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о своей готовности оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею системы Patriot. Германия рассматривала возможность покупки для Киева зенитных систем Patriot и ракет к ним.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах турок и армян.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вине КГБ в исторических проблемах турок и армян.

    Захарова напомнила, что Комитет государственной безопасности (КГБ) был образован в 1954 году, а геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году. По ее словам, эти события разделяют почти 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ереване началась подготовка к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Власти Армении заявили о возможном изменении официальной трактовки этих исторических событий. Обсуждения ведутся на фоне попыток нормализации отношений между Арменией и Турцией.

    Комментарии (15)
    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    Комментарии (16)
    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2025, 22:46 • Новости дня
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    @ Christian Koehn/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Статья газеты Sabah о решении суда по поводу виллы Тарабья содержит факты, которые намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью, заявило посольство России в Турции.

    Посольство России в Анкаре обратилось к турецкой газете Sabah с требованием опровергнуть статью о судьбе виллы на берегу Босфора в Стамбуле, передает РИА «Новости». Газета сообщала, что суд якобы присудил этот объект недвижимости наследникам дипломата царской России Николая Свечина, отказав в его передаче российской стороне, минфину Турции и местному управлению вакфов.

    В посольстве заявили, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. По данным посольства, дело продолжает находиться на рассмотрении в суде, окончательное решение не вынесено.

    Представитель российской стороны адвокат Селим Сарыибрагимоглу уже передал в редакцию Sabah подробную информацию по делу.

    Дипломаты подчеркнули, что официальное предложение об исправлении и опровержении было направлено руководству издания на основании статей 14 и 15 Закона о печати Турции № 5187. В статье Sabah также отмечалось, что вилла с участком в районе Тарабья была куплена Николаем Свечиным в 1868 году, в 2022 году ее оценивали почти в 17 млн долларов, а сейчас – более чем в 35 млн долларов.

    Посольство России настаивает, что рассмотрение дела продолжается и никаких финальных решений турецкий суд не выносил.

    Ранее газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Николая Исвечина на виллу с прилегающими 10 га земли на побережье Босфора.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2025, 22:17 • Новости дня
    Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

    Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается уже более недели после атак ВСУ на плотину, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.

    Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».

    Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.

    Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.

    Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию

    Трамп: США могут во всеоружии войти в Нигерию

    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если в Нигерии продолжат убивать христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что подобный шаг будет педпринят с целью ликвидировать «исламских террористов», ответственных за «ужасные злодеяния». Президент США подчеркнул, что дал указание военным быть готовыми к оперативному реагированию.

    «Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан», – добавил Трамп.

    Нигерийская террористическая группировка «Боко харам*» (террористическая организация, запрещенная в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов. Позднее она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас в результате раскола это две отдельные преступные группировки, передает РИА «Новости».

    Трамп на днях заявил, что христианская община в Нигерии подвергается насилию, страна «вызывает особую озабоченность» из-за действий радикальных исламистов, передает «Интерфакс».

    В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом десятки людей погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии. Весной в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек.

    В 2020 году в Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан.

    В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что в Нигерии происходит настоящий геноцид христиан. В стране происходили столкновения между христианами и мусульманами.

    Комментарии (13)
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    Психотерапевт назвал ошибки собирающихся «отоспаться за выходные» людей
    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области
    Военкор Коц заявил о бесполезности двух батарей Patriot для Украины
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    «Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы

    Иран заявил, что получил приглашение из-за рубежа к переговорам по ядерной программе. В Тегеране пока не ответили на него, но заявили, что восстановят все объекты, атакованные США и Израилем. Белый дом, в свою очередь, отправил замглавы Минфина Джона Херли в Израиль, ОАЭ, Турцию и Ливан обсудить давление на Иран. Как изменившийся ближневосточный политический ландшафт поможет Исламской республике запустить ядерную программу? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

