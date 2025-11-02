Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем в Краснодаре

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.2 комментария
Неизвестные разбили стекло автобуса с футболистами «Спартака» в Краснодаре
Автобус московского «Спартака», направлявшийся на матч с «Краснодаром», подвергся нападению неизвестных.
Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты «Спартака» ехали на матч Российской премьер-лиги против «Краснодара», передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы московского клуба, инцидент произошел незадолго до начала встречи 14-го тура, которая должна был стартовать в 19.30 по московскому времени.
«Перед матчем с »Краснодаром« произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», – заявили в пресс-службе «Спартака».
По информации клуба, угрозы здоровью игроков нет. О случившемся уже известно организаторам матча и официальным представителям РПЛ.
