Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем в Краснодаре

Неизвестные разбили стекло автобуса с футболистами «Спартака» в Краснодаре

Tекст: Мария Иванова

Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты «Спартака» ехали на матч Российской премьер-лиги против «Краснодара», передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы московского клуба, инцидент произошел незадолго до начала встречи 14-го тура, которая должна был стартовать в 19.30 по московскому времени.

«Перед матчем с »Краснодаром« произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», – заявили в пресс-службе «Спартака».

По информации клуба, угрозы здоровью игроков нет. О случившемся уже известно организаторам матча и официальным представителям РПЛ.

