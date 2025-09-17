«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов по расходам на трансферы

«Динамо», «Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 футбольных клубов по расходам на трансферы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Петербургский «Зенит», а также московские «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 клубов мира по расходам на трансферы, передает ТАСС. Об этом сообщается в рейтинге Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В исследовании учитывались суммы, потраченные клубами на приобретение футболистов для основного состава, включая все возможные доплаты. «Зенит» занял 49-е место с инвестициями в 203 млн евро, «Спартак» разместился на 68-й позиции с 139 млн евро, а «Динамо» заняло 86-е место, потратив 85 млн евро.

Лидером рейтинга стал лондонский «Челси», который инвестировал в трансферы 1314 млн евро, из которых 134 млн были потрачены на самого дорогого игрока клуба – эквадорца Мойзеса Кайседо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский защитник Жоао Виктор стал новым игроком московского ЦСКА. Питерский футбольный клуб «Зенит» решил выйти на матч со «Спартаком» без российских футболистов в стартовом составе. В российском футболе назвали срок начала поэтапного снижения лимита на легионеров.