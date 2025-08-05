Минспорт: Новый лимит на легионеров в российском футболе введут с сезона-2026/27

Tекст: Денис Тельманов

Министерство спорта России начнет поэтапное введение новых ограничений на количество легионеров в отечественном футболе с сезона-2026/27, передает ТАСС. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что соответствующий приказ будет подписан в 2025 году, чтобы российские клубы могли заранее подготовиться к изменениям.

Дегтярев отметил: «Оптимальным видим таргет "пять на поле, десять в заявке", обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем, но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование, этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем – плавно».

На данный момент в Российской премьер-лиге действует ограничение – не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми на поле одновременно. Футболисты из стран ЕАЭС не считаются легионерами. По данным Российского футбольного союза, представители ЕАЭС составляют 26% от общего числа игроков, а легионеры – 5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в РПЛ и поддержал инициативу по введению ограничений на их количество.

Легионеры становятся россиянами ради более выгодной ставки налогообложения. Эти налоги остаются в стране и приносят пользу экономике. Даже если легионеры впоследствии уезжают жить на историческую родину, они с теплотой отзываются о России, что способствует развитию мягкой силы.