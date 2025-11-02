  • Новость часаПушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Димитрове
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 19:59 • Новости дня

    FT: Дипломаты США на встрече по судоходству угрожали сторонникам налога на выбросы

    FT: Дипломаты США угрожали санкциями поддержавшим налог на выбросы углерода

    Tекст: Вера Басилая

    Американские чиновники во время встречи в Лондоне призывали представителей других стран отказаться от инициативы введения налога на выбросы для судов, и угрожали им санкциями, сообщает газета Financial Times.

    Американские дипломаты на встречах в Лондоне, посвященных реализации рамочной программы ООН «чистый ноль» для мирового судоходства, оказывали давление на иностранных коллег, угрожая санкциями в случае поддержки введения налога на выбросы углерода для судов, передает РИА «Новости». Газета ссылается на показания десяти официальных лиц, участвовавших в переговорах.

    Как отмечается в публикации, «группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы, предполагающей введение налога на выбросы углерода для судоходства». В американскую делегацию входили восемь представителей.

    По данным источника, угрозы затрагивали не только экономические санкции, но и визовые ограничения для моряков, а также возможные сложности с въездом в США. Давление оказывалось даже неформально, во время кофе-брейков.

    Ранее Международная морская организация предложила ввести глобальный сбор за выбросы парниковых газов с крупных судов водоизмещением более 5 тыс. тонн, которые отвечают за 85% выбросов в отрасли. Президент США Дональд Трамп ранее призвал участников голосовать против этого сбора, и под давлением Вашингтона ИМО не смогла утвердить предложение, несмотря на поддержку большинства стран Евросоюза.

    Ранее Bloomberg сообщило, что Европейский союз и США вступили в конфликт из-за предложения по радикальному сокращению углеродных выбросов мировой судоходной отрасли.

    31 октября 2025, 17:12 • Новости дня
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    1 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

    Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину

    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».

    Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.

    По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.

    Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».

    Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    31 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    31 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании

    EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    30 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    31 октября 2025, 10:33 • Новости дня
    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия

    Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора по защите женщин

    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции по защите женщин, став первой страной Евросоюза, сделавшей этот шаг спустя всего год после ее ратификации, сообщает Politico.

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

    За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

    Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

    Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

    Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

    Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

    Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

    Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

    Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

    Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

    31 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    31 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко отказался извиниться перед Литвой за метеозонды с контрабандными сигаретами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой за запуск метеозондов.

    Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, что официальные представители США обратились к белорусской стороне с требованием немедленно и публично извиниться перед Вильнюсом, передает БелТА.

    Президент Белоруссии признался, что Минск ведет переговоры с США, и на следующий день после того, как «эти шарики полетели», американцы заявили, что «белорусы виноваты и Минск должен публично немедленно извиниться перед Литвой».

    «Я говорю: «Пошли на... » И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?» – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова принести извинения лишь в случае доказанной вины. По его словам, пока такой причины не существует – он не видит вины ни своей, ни соотечественников.

    Белорусский лидер выразил мнение, что инциденты с зондами используются только как повод оказать давление на Минск. Лукашенко напомнил также о постоянном спросе на белорусские сигареты в сопредельных странах, заявив, что если потребуется что-то поставлять – это всегда возможно сделать легально и открыто.

    В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта.

    Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе из-за инцидента с воздушными шарами.

    Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.

    В свою очередь власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, мотивируя это односторонними мерами Вильнюса.

    1 ноября 2025, 02:11 • Новости дня
    Энергокомпания в Эстонии ввела с 2026 году плату за «энергетическую независимость»

    Энергокомпания в Эстонии ввела плату за «энергетическую независимость»

    Tекст: Катерина Туманова

    С января 2026 года в Эстонии вводится отдельная плата за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что отразится на счетах граждан, о чем сообщила госкомпания Elering.

    Новый платеж, который уже назвали платой за «энергетическую независимость», составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет взиматься с обоих сторон – и с потребителей электроэнергии, и с производителей. Эта плата станет отдельной строкой в счетах за январь 2026 года и останется фиксированной на протяжении года, уточнил портал ERR.ee.

    По словам председателя правления компании Elering Калле Килка, «этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией». Новый сбор предназначен для формирования резервов, которые обеспечат стабильность энергосистемы Эстонии.

    Впервые потребители ощутят рост расходов в феврале 2026 года, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов нововведение приведет к увеличению ежемесячного счета примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.

    В дополнение к этому с января 2026 года счета за электроэнергию будут содержать еще одну новую строку – плату за надежность энергоснабжения. Этот сбор обеспечит покрытие затрат на поддержание управляемых мощностей в периоды, когда доля возобновляемой энергии мала, и увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эстония решила закрыть частично проходящую через Россию дорогу, а также отказалась от использования трассы, участок которой лежал на территории России. В ЕС зафиксировано снижение средней цены на газ для населения на восемь процентов по сравнению с рекордными уровнями 2024 года.

    1 ноября 2025, 10:24 • Новости дня
    В Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии позитивно оценили инициативу формирования коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза, заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха.

    Словакия рассматривает возможность формирования антиукраинского блока совместно с Венгрией и Чехией, пишут «Известия». Об этом заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха в интервью изданию.

    По словам Блахи, подобная коалиция возможна и даже вероятна.

    «Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», – сообщил Блаха.

    Блаха отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии понимают опасность проводимой Брюсселем политики в отношении Москвы. Как считает политик, выходом для этих стран станет создание оборонительного союза на европейском уровне.

    Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Европейском союзе для противодействия поддержке Украины.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на ввоз украинских товаров.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ускоренное вступление Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и заявил о категорическом непринятии Венгрией подобной стратегии.

    31 октября 2025, 01:55 • Новости дня
    Пушков назвал еще один страх Евросоюза перед членством Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Пушков отметил, что новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка европейских стран от дешевых украинских сельхозтоваров.

    «Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписан. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав – не на словах, а на деле», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков пояснил, что Украина в случае вступления в Евросоюз, получит иммунитет от подобных ограничительных мер.

    «И тогда поляки, словаки, французы, да и многие другие горько пожалеют о том дне, когда их правительства дали согласие на ее включение в Евросоюз», – подытожил сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.


    1 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Захарова обвинила Евросоюз в спонсировании международного терроризма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.

    Как передает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала это заявление на фоне обсуждения в Еврокомиссии вопроса о судьбе российских активов и возможной отсрочке по их экспроприации.

    Еврокомиссия рассматривает вариант одобрения кредита для Киева на шесть месяцев в качестве промежуточной меры, что связано с сопротивлением решению со стороны Бельгии и ряда других стран Евросоюза.

    По словам Захаровой, ЕС фактически занят исключительно тем, чтобы «еще больше денег вложить в киевский режим». Она подчеркнула: «Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются».

    Дипломата попросили прокомментировать сообщения о том, что Еврокомиссия может предпринять такие шаги из-за сложностей в едином принятии решения по экспроприации российских активов.

    Захарова публично осудила это намерение и выразила резкое несогласие с политикой европейских структур, сотрудничество которых с Киевом она расценила как реальную поддержку запрещенных практик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Эксперты отметили, что Анкара резко реагирует на возможные диверсии против «Турецкого потока», в которых могут участвовать Британия и Украина.

    Встреча в Будапеште между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по ситуации на Украине была отменена президентом США из-за отсутствия базы для компромисса. Вашингтон одновременно ввел новые санкции против России. Эксперты считают, что усиление давления Запада лишь укрепит позиции Москвы на переговорах.

    2 ноября 2025, 13:39 • Новости дня
    Серьезный пожар произошел в промышленной зоне в Берлине

    Экстренные службы локализовали крупный пожар в промзоне Берлина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утром в промзоне района Берлин-Лихтерфельде вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 400 кв. метров и была повышена степень опасности, сообщили представители городской пожарной службы.

    Пожар произошел на территории промышленной зоны в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

    Загорелись промышленный зал и соседний офисный комплекс на улице Барнакуфер. По словам представителя пожарной службы Генри Мошнера, сначала происшествию присвоили третью степень сложности, но позже повысили до шестой.

    По информации Мошнера, возгорание возникло во дворе с мастерскими, после чего огонь распространился на промышленный зал. Предварительно установлено, что пожар охватил здание, принадлежащее компании по переработке отходов. Сейчас пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения пламени нет.

    Пожарным удалось обезопасить несколько баллонов с пропаном и предотвратить возможные взрывы. В ликвидации возгорания участвуют около 95 сотрудников пожарно-спасательных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при взрыве в магазине в Мексике погибли 22 человека.

    2 ноября 2025, 09:57 • Новости дня
    ЕС решил расширить централизованный контроль над биржами и криптовалютой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия рассматривает введение новых правил для фондовых и криптовалютных бирж с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке, сообщает газета Financial Times.

    Евросоюз намерен усилить централизованный надзор за основными биржами – как классическими фондовыми, так и криптовалютными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По данным газеты, Европейская комиссия работает над проектами, которые нацелены на повышение конкурентоспособности стран ЕС по сравнению с США.

    В частности, обсуждаются планы расширения контроля над ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, клиринговые организации, а также сервисы, задействованные в обороте криптовалют. «Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации... Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США», – говорится в публикации.

    Источники газеты утверждают, что самой спорной частью инициативы является возможное усиление полномочий нынешнего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Расширение его роль может коснуться контроля за трансграничными организациями, работающими с ценными бумагами, а также участников рынка криптоактивов и посттрейдинговой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел санкции против криптобиржи Grinex и криптовалюты A7A5. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ограничения по криптовалютам включены в новый пакет санкций против России.

