FT: Дипломаты США на встрече по судоходству угрожали сторонникам налога на выбросы
Американские чиновники во время встречи в Лондоне призывали представителей других стран отказаться от инициативы введения налога на выбросы для судов, и угрожали им санкциями, сообщает газета Financial Times.
Американские дипломаты на встречах в Лондоне, посвященных реализации рамочной программы ООН «чистый ноль» для мирового судоходства, оказывали давление на иностранных коллег, угрожая санкциями в случае поддержки введения налога на выбросы углерода для судов, передает РИА «Новости». Газета ссылается на показания десяти официальных лиц, участвовавших в переговорах.
Как отмечается в публикации, «группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы, предполагающей введение налога на выбросы углерода для судоходства». В американскую делегацию входили восемь представителей.
По данным источника, угрозы затрагивали не только экономические санкции, но и визовые ограничения для моряков, а также возможные сложности с въездом в США. Давление оказывалось даже неформально, во время кофе-брейков.
Ранее Международная морская организация предложила ввести глобальный сбор за выбросы парниковых газов с крупных судов водоизмещением более 5 тыс. тонн, которые отвечают за 85% выбросов в отрасли. Президент США Дональд Трамп ранее призвал участников голосовать против этого сбора, и под давлением Вашингтона ИМО не смогла утвердить предложение, несмотря на поддержку большинства стран Евросоюза.
Ранее Bloomberg сообщило, что Европейский союз и США вступили в конфликт из-за предложения по радикальному сокращению углеродных выбросов мировой судоходной отрасли.