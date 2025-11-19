Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
В Петербурге разрешили храмам звонить в колокола по утрам
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили закон, разрешающий христианским храмам звонить в колокола по утрам в выходные и праздничные дни.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий христианским храмам звонить в колокола по утрам в выходные и праздничные дни, пишет «Комсомольская правда».
Как отметили авторы инициативы, колокольный звон – это важная часть религиозных обрядов, служащая приглашением верующих к молитве. Депутат Павел Крупник подчеркнул, что звон разрешается только с 8.00 до 12.00 в воскресенье.
Однако не все поддержали нововведение: депутат Александр Шишлов обратил внимание коллег, что этот закон может ущемить права тех, кто не соблюдает религиозные традиции.
В поддержку закона проголосовали 40 депутатов, трое выступили против, один воздержался.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите религиозных символов от искажения в медиапространстве.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который ограничивает использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов. Закон учитывает важные исторические исключения.