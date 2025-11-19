Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в мошенничестве

Гражданина России задержали в Таиланде по подозрению в обмане местной жительницы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Киберполиция Таиланда задержала гражданина России по имени Павел. По информации полиции, 34-летний россиянин мошенническим путем завладел средствами 70-летней женщины.

Ущерб составил примерно 360 тыс. долларов (около 29 млн рублей) , у подозреваемого изъяли телефон, банковские книжки, карты и паспорт, передает ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.

Местные следователи заявляют, что Павел позвонил будущей жертве и убедил ее вложить деньги в якобы прибыльные акции. Женщина зарегистрировалась на электронной платформе и перевела средства согласно инструкциям. Единственным подтверждением роста вложений служило специальное приложение, где отображалась предполагаемая прибыль.

Всего, по данным следствия, женщина совершила 23 перевода на семь различных счетов. Кроме того, россиянин якобы лично явился за очередной суммой наличными, получив дополнительно еще 46 тыс. долларов.

Когда обман был раскрыт, пенсионерка обратилась в Бюро по расследованию киберпреступлений. Полиция задокументировала, что подозреваемый продолжал контактировать с потерпевшей, убеждая внести еще больше средств.

Стражи порядка провели спецоперацию, предложив назначить новую встречу для передачи очередных 30 тыс. долларов. На нее подозреваемый не пришел. После этого полиция установила его личность и задержала по месту жительства в Бангкоке.

Россиянину официально предъявили обвинения в интернет-мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда заявили, что среди более тысячи граждан, бежавших в Таиланд из Мьянмы после ликвидации колл-центра KK Park, нет россиян.

Армия Мьянмы провела операцию в штате Карен и освободила более 2 тыс. человек из мошеннического колл-центра.

Киберполиция МВД России за две недели предотвратила ущерб от мошенников на сумму 100 млн рублей.