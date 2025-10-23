Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Киберполиция за 14 дней предотвратила ущерб от мошенников на 100 млн рублей
В течение двух недель сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД пресекли дистанционные хищения, предотвратив потери более чем на 100 млн рублей, сообщили в самом УБК.
Жертвами мошенничеств были 349 человек, ущерб от преступлений мог превысить 100 млн рублей, в ходе операций были задержаны 39 криминальных курьеров, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В управлении подчеркнули, что большинство мероприятий проходило совместно с региональными подразделениями. Сотрудники киберполиции отметили, что их вклад в обеспечение безопасности граждан зачастую остается незамеченным широкой публикой.
Ранее киберполиция рассказывала о мошенничествах с неожиданными переводами на карту. Также в МВД предупреждали, что злоумышленники начали рассылать видео с вирусами, чтобы получить доступ к онлайн-банку граждан.