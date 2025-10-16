Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Мошенники начали рассылать видео с вирусами для доступа к онлайн-банку
Пользователи мессенджеров столкнулись с новым видом мошенничества: вредоносные видео-архивы устанавливают программу удаленного доступа к онлайн-банку, следует из материалов МВД.
Преступники рассылают вредоносные файлы через взломанные аккаунты в мессенджерах своим жертвам, передает ТАСС. Пользователь получает ссылку на видео якобы от знакомого, после чего при открытии файла на телефон устанавливается программа, дающая мошенникам доступ к онлайн-банку.
С помощью этой программы аферисты способны вывести все средства со счета пострадавшего на свой электронный кошелек. Позже выясняется, что страница отправителя сообщения была взломана.
В материалах МВД отмечается, что злоумышленники также рассылают вредоносные вирусы, которые маскируются под видеоархивы и позволяют получить полный контроль над мобильным устройством.
МВД России порекомендовало гражданам проявлять бдительность, не переходить по присланным ссылкам и не загружать подозрительные файлы даже от, казалось бы, знакомых людей, чтобы не стать жертвой подобных атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи вдвое в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.