Авиадиспетчеры зафиксировали сбои GPS в Карибском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сбои в работе спутниковой навигационной системы GNSS зафиксированы в районе Карибского моря, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, передает ТАСС.

Как пояснил источник агентства, перебои GNSS отмечаются в южной, юго-западной и юго-восточной частях зоны ответственности диспетчерских служб Кюрасао. Эти участки ограничены границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

«В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части Карибского моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS», – сообщил собеседник агентства. По его словам, диспетчеры отмечают, что радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства продолжают работать в обычном режиме.

Предупреждение об этих перебоях разослано всем пользователям воздушного пространства региона. Оно будет действовать до конца года и не ограничено по высоте полета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас вместо GPS из-за участившихся сбоев.

НАТО признало свою беспомощность перед сбоями в системе GPS над Балтикой.

Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту после того как столкнулся с помехами в работе GPS.