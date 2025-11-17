  • Новость часаПутин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение
    В России объяснили желание Японии примириться с Китаем
    Грузинский эксперт назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой для братвы»
    Том Круз впервые за 40-летнюю карьеру получил «Оскар»
    Российские войска освободили Двуречанское, Платоновку и Гай
    Туск заявил о диверсии на польской железной дороге
    Лукашенко допустил строительство второй АЭС для юго-запада России
    В Германии начали обсуждать распад правящей коалиции
    Экс-премьер Бангладеш приговорена к смертной казни
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    14 комментариев
    17 ноября 2025, 13:55 • Новости дня

    Авиадиспетчеры зафиксировали сбои GPS в Карибском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы могут наблюдаться в Карибском море, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на данные района полетной информации, находящегося под управлением острова Кюрасао.

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы GNSS зафиксированы в районе Карибского моря, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, передает ТАСС.

    Как пояснил источник агентства, перебои GNSS отмечаются в южной, юго-западной и юго-восточной частях зоны ответственности диспетчерских служб Кюрасао. Эти участки ограничены границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

    «В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части Карибского моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS», – сообщил собеседник агентства. По его словам, диспетчеры отмечают, что радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства продолжают работать в обычном режиме.

    Предупреждение об этих перебоях разослано всем пользователям воздушного пространства региона. Оно будет действовать до конца года и не ограничено по высоте полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас вместо GPS из-за участившихся сбоев.

    НАТО признало свою беспомощность перед сбоями в системе GPS над Балтикой.

    Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту после того как столкнулся с помехами в работе GPS.

    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    15 ноября 2025, 10:14 • Новости дня
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

    @ пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском авиационном институте наградили молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и средств борьбы с дронами.

    Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

    В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

    Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

    В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

    Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

    Напомнрм, накануне стало известно, что корпорация «Ростех» запустила производство интеллектуальных систем наведения для ударных беспилотников.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    Комментарии (4)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 05:44 • Новости дня
    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в Орестополе после штурма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орестополе группа иностранных наемников, не сумевших покинуть позиции, отказалась от сопротивления и сдалась в плен, среди них не было документов.

    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

    «Иностранные наемники были. Кто смог сбежать – они сбежали, кто не смог – добровольно сложили оружие», – рассказал он.

    По словам Тима, принятие решения о сдаче обеспечила потеря документов у наемников: их забирали перед боями, чтобы невозможно было установить личности в случае пленения. Выдать принадлежность к иностранцам позволяли лишь шевроны.

    Об освобождении Орестополя Минобороны России объявило 14 ноября, сообщает ТАСС. Ранее другой командир с позывным Док рассказал, что украинские военные бежали из Орестополя, когда начался штурм.

    Командир отметил, что российские бойцы зашли внезапно малыми группами с трех сторон и не встретили активного сопротивления: ВСУ сразу покинули позиции.

    Для выхода к Орестополю использовались мотоциклы, затем подразделения продвигались малыми группами. Противник не вступал в контактный бой, предпочитая отходить от линии столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

    За последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов обвиняется в мошенничестве, а Минобороны России признано потерпевшим по этому делу, пишут СМИ.

    Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

    Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

    В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:31 • Новости дня
    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

    Пожар на жилом доме по улице Кропоткина успешно ликвидирован, передает РИА «Новости». Пресс-служба областной администрации сообщила, что пожарные завершили тушение очага возгорания.

    Атака БПЛА произошла в двух районах Волгограда, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В одном из домов из-за удара и возникшего пожара были зафиксированы повреждения конструкций.

    Ранения получили трое жителей города. По официальным данным, одна из пострадавших, женщина 1954 года рождения, получила перелом плеча и осколочные ранения, ее госпитализировали. Двое других жителей отказались от госпитализации.

    После атаки в лицее Дзержинского района разместили пятьдесят жителей поврежденных домов, в том числе детей.

    Администрация отметила, что часть эвакуированных уже находится в безопасности, для остальных в пункте временного размещения созданы все необходимые условия пребывания.

    Городские службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение трех часов над разными регионами России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Операцию провели силы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. Нападение произошло 14 ноября в промежутке с двенадцати до пятнадцати часов по московскому времени.

    Минобороны РФ уточнило, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, три дрона уничтожены над Курской областью, два аппарата перехвачены над Республикой Крым и еще один – в небе над Белгородской областью.

    Детали об ущербе или пострадавших не приводятся. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для гражданских объектов и населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников.

    В Новороссийске сейчас идет отражение атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 09:29 • Новости дня
    Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые беспилотный летательный аппарат гражданской версии «Молния» будет представлен на международной выставке авиации и космонавтики в Дубае в 2025 году, сообщили в компании-разработчике.

    Российская компания-разработчик объявила о презентации гражданской версии беспилотных авиационных комплексов Lightning на выставке Dubai Airshow-2025, передает РИА «Новости». Организаторы заявили, что этот FPV-дрон станет главным российским экспонатом на объединенной экспозиции на территории ОАЭ. Гражданские варианты платформы «Молния», зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации на Украине, предназначаются для подготовки операторов, экспресс-разведки, мониторинга, поисково-спасательных миссий, быстрой доставки грузов до 6 кг, а также для других задач, где требуется мобильность.

    Разработчик подчеркнул универсальность платформы, адаптирующейся под специализированные задачи и климатические условия. В частности, дроны планируется применять для мониторинга промышленности и объектов в странах Ближнего Востока. Беспилотники Lightning характеризуются доступной стоимостью, а их массовое производство возможно без существенных затрат.

    По словам производителя, военная версия FPV-дрона успешно эксплуатируется российскими военными и получает положительные отзывы. Все доработки на основе обратной связи внедряются в обеих версиях, что позволило совершенствовать и гражданский вариант «Молнии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км. Операторы БПЛА в зоне спецоперации на Украине научили дроны «Молния-2» обходить средства радиоэлектронной борьбы противника. БПЛА «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Эффективность ЗРК «Тор» против БПЛА доказали боевым опытом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое применение продемонстрировало высокую результативность зенитных комплексов «Тор» при уничтожении беспилотных летательных аппаратов благодаря уникальным техническим возможностям, заявил заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн в преддверии Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

    По его словам, эффективность зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» против беспилотников подтверждена практикой применения, передает ТАСС. Дзиркалн добавил, что комплексы обладают особенностями, которые отличают их от аналогов: возможность вести стрельбу в движении, работать по высокоманевренным целям, а также имеют вертикальный пуск и минимальное время реакции. Он подчеркнул: «Не просто высокая эффективность, а высокая гарантированность уничтожения БПЛА доказана опытом боевого применения». Он добавил, что при выборе продукта важную роль для иностранных заказчиков играют финансовые возможности, площадь обороняемой территории и размер страны-импортера. В концерне считают, что экспортный потенциал комплексов семейства «Тор» очень велик и не является полностью раскрытым на рынке вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Эксперт отметил, что американские системы HIMARS являются легкими целями для российских средств противовоздушной обороны. В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2».

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Три человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Волгоград

    Tекст: Денис Тельманов

    В нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    Районы Волгограда подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, удары пришлись по жилым объектам в Дзержинском и Тракторозаводском районах города.

    Повреждения получили квартиры по улице имени 51-й Гвардейской дивизии, 42, где разбито остекление.

    Кроме того, пострадали дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2А.

    Губернатор отметил, что в результате атаки пострадали три человека. При этом он подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает, все они получили необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, основная часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Дежурные расчеты ПВО за тот же период сбили восемь украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской областями и в Крыму. В Брянской области ПВО обезвредили два украинских беспилотника самолетного типа.

    Комментарии (0)
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнберга
    Власти Грузии упразднили «навязанное извне» Антикоррупционное бюро
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    Продажи сигарет в России за год упали на 23%
    Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката
    Женщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

