Tекст: Вера Басилая

Представители пророссийского подполья сообщил, что почти сутки Херсон оставался без электричества вскоре после визита Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По их словам, до приезда главы киевского режима проблем с электроснабжением в городе не возникало.

«До тех пор, пока Зеленский не отъехал от Херсона на какое-то удаление, проблем со светом не было Потом, видимо, пришлось компенсировать мощность, которую город «получил в долг», и отключение произошло практически на сутки», – отметили в подполье.

По словам подпольщиков, Зеленский во время визита практически не затронул реальные проблемы, волнующие жителей – вопросы централизованного водоснабжения, ремонта трубопроводов и компенсаций за поврежденное жилье. Они также выразили сомнение в конкретике заявлений украинского лидера о восстановлении критически важных городских объектов.

В подполье считают, что визит Зеленского носил в первую очередь пиаровский характер, напоминая о недавнем появлении в городе голливудской актрисы Анджелины Джоли. По их мнению, Херсон рассматривается как сравнительно безопасная площадка для демонстрации «единства с украинским народом», однако, по мнению собеседников агентства, это не влияет на повседневную жизнь горожан.

Кроме того, источник уверен, что Зеленский редко бывает на линии соприкосновения и выбрал Херсон из-за нестабильной обстановки на Донбассе, где украинские войска, по их словам, теряют позиции.

Ранее Владимир Зеленский выложил в соцсетях видео, снятое у въездной стелы Херсона, где пообещал усилить оборонительные возможности украинских военных в городе. Пророссийские источники отмечают, что аналогичные видеообращения он публиковал из Авдеевки, которая позже перешла под контроль ВС РФ, а также из Купянска и Красноармейска, где в настоящее время, по их данным, подразделения ВСУ оказываются заблокированными.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Владимир Зеленский испытывал страх во время пребывания в Херсоне.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил стремление ВСУ полностью обезлюдить город.