Мишустин предложил новое название для «белых хакеров»

Мишустин: Для «белых хакеров» нужно новое название
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил заменить термин «белые хакеры» на «аналитики по уязвимости критических систем жизнеобеспечения», чтобы точнее отражать суть их работы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил отказаться от термина «белые хакеры» для специалистов по уязвимости критических систем. Об этом сообщает ТАСС.
«Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали в кавычках белых хакеров, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения», – заявил Мишустин представителю компании Positive Technologies на выставке форума «Цифровые решения».
По мнению премьера, новое название более точно отражает суть работы этих специалистов. Он подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности критической инфраструктуры.
