Мишустин призвал ускорить обретение независимости от иностранных разработок
В условиях усиливающихся внешних ограничений власти России ставят цель ускорить переход ключевых отраслей экономики на отечественные цифровые платформы и программное обеспечение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Россия должна стремиться к независимости от иностранных разработок, особенно на фоне усиливающихся внешних ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума «Цифровая транспортация 2025», передает ТАСС.
По его словам, переход на собственные цифровые платформы и сервисы поможет повысить безопасность страны и укрепить ее технологический суверенитет.
Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу перевести 80% организаций ключевых отраслей на отечественное программное обеспечение. Премьер подчеркнул, что российская IT-индустрия обладает всеми необходимыми условиями для создания конкурентоспособных продуктов, которые не уступают зарубежным аналогам.
Глава правительства выразил уверенность, что участники форума смогут выработать практические предложения, отвечающие вызовам времени, а также расширить сотрудничество. Он пожелал гостям интересных и конструктивных дискуссий, а также успешной реализации их идей.
Премьер также отметил важность транспортного комплекса для российской экономики. По его словам, развитие этой отрасли напрямую связано с эффективным внедрением современных технологий, что способствует устойчивому развитию, оптимизации логистики и снижению издержек.
Мишустин добавил, что в рамках национальных проектов уже строятся железные дороги, аэропорты и автодороги, а все больше пассажиров выбирают внутренние водные пути. Он подчеркнул, что форум предоставляет возможность обсудить новейшие тенденции, включая беспилотные технологии и искусственный интеллект, а также обменяться опытом между ведущими компаниями и учеными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в России. Мишустин объявил о планах продлить трассу М-12 до Сибири и Дальнего Востока. Он также пообещал модернизировать 75 аэропортов к 2030 году.