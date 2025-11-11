  • Новость часаПутин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Объявлена новая численность армии Польши
    ЦБ рекомендовал банкам отслеживать изменения интернет-провайдера клиентов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня

    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    9 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

    Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО улыбку

    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лицо нового генсека НАТО Марка Рютте без конца озаряет улыбка: на встречах, при рукопожатиях, на переговорах и фотосессиях, пусть даже в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы, отметил российский сенатор Алексей Пушков, попытавшись объяснить это явление.

    «В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».

    «После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (43)
    9 ноября 2025, 05:54 • Новости дня
    Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
    @ Staff Sgt. Kylee Gardner/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вывод войск альянса из Афганистана стал самым серьезным провалом, несмотря на оправданность этого решения.

    Экс-генсек НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью изданию британской Times назвал вывод сил альянса из Афганистана крупнейшим поражением. Он подчеркнул, что совет НАТО рассчитывал построить в Афганистане демократическое общество, однако столкнулся с непреодолимыми трудностями.

    «Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», – цитирует его ТАСС.

    Он добавил, что за 20 лет альянс пришел к осознанию невозможности построения демократического общества военной силой.

    Военные действия США и их союзников начались в 2001 году. Экс-президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о завершении кампании и вывод западных войск стартовал в мае того же года. Основные подразделения покинули регион в 2014 году. Всего на пике военного присутствия в Афганистане пребывало более 150 тыс. иностранных военных.

    В августе 2021 года талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) без боя заняли Кабул, тогда как президент Ашраф Гани покинул страну. Финальный этап эвакуации завершился в начале сентября 2021 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в Афганистане.  Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю, но позже озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (10)
    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    Комментарии (12)
    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов

    Фицо: Словакия не поддержит план ЕС по российским активам

    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против плана Евросоюза по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Фицо заявил, что Словакия выступает против плана Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов, хранящихся в основном в Брюсселе, сообщает European Conservative.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы хотим прекратить спецоперацию на Украине или разжигаем ее? Мы собираемся дать 140 млрд евро Украине, чтобы спецоперация продолжалась. Что это значит? Что спецоперация будет продолжаться еще, как минимум, два года», – отметил словацкий премьер.

    Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметив, что такие действия только затянут спецоперацию.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что , пока он будет во главе правительства, страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах конфискации замороженных активов для финансирования военных расходов на Украине.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан сообщил, что Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией против поддержки Украины в Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфискации замороженных резервов не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров нашел третьего союзника России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники России – это по-прежнему армия, флот и Воздушно-космические силы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященном 25-летию АО «Рособоронэкспорт».

     Лавров заявил, что армия, флот и Воздушно-космические силы остаются главными союзниками России, передает ТАСС. «Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника – армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», – сказал министр.

    В интервью, посвященном 25-летию АО «Рособоронэкспорт», глава дипломатического ведомства выразил уверенность в надежности сотрудничества с главным российским экспортером вооружений.

    Он также добавил, что «Рособоронэкспорт» зарекомендовал себя как поставщик, которому доверяют производители военной продукции, так как компания выполняет свои обязательства быстро и качественно. По словам Лаврова, у российского МИД исторически сложились тесные рабочие отношения с этим предприятием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила первые контракты на экспорт противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ». «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС среди стран Африки и Азии.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о последствиях освобождения Успеновки для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Успеновки в Запорожской области ограничило действия украинской армии из-за отсутствия иных населенных пунктов поблизости, где можно было бы урываться и чьими мирными жителями прикрываться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.

    «Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.

    Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.

    Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Гааге выразило обеспокоенность попытками Киева спровоцировать прямой военный конфликт между НАТО и Россией после провалившейся попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом».

    Российская дипмиссия в Гааге, комментируя сорванный план угона МиГ-31, выразила надежду, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

    По мнению дипломатов, подобные действия представляют угрозу европейской безопасности. Как отметили в дипмиссии, эта провокация могла привести к бесконтрольному росту напряженности между Москвой и Североатлантическим альянсом.

    В посольстве также обратили внимание на информацию ФСБ о планах организаторов использовать отравляющие вещества.

    «Также хотели бы привлечь внимание ОЗХО к непрекращающимся попыткам использования киевским режимом химических спецсредств в террористических и военных целях», – говорится в сообщении.

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.

    К операции по угону МиГ-31 с «Кинжалом» украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России).

    СБУ предложила штурману убить летчика при осуществлении угона МиГ-31.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что НАТО не развяжет третью мировую войну из-за Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ Североатлантического альянса отправлять войска или вводить бесполетную зону был связан со страхом эскалации, заявил бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг британской Times.

    Столтенберг напомнил, как заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому в 2022 году о том, что НАТО не собирается вступать в третью мировую войну с Россией ради Украины.

    «Я ответил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону, потому что тогда нам придется уничтожить российские системы ПВО в Белоруссии и России. А если столкнемся с российскими самолетами, у нас не останется выбора, кроме как сбить их, и тогда в Европе начнется война между НАТО и Россией. Мы этого не хотим», – цитирует его ТАСС со ссылкой на Times.

    Столтенберг указал и на то, что бывший президент США Джо Байден тоже отклонил эту возможность, чтобы избежать начала третьей мировой войны. НАТО продолжает поставки вооружения Киеву только ради того, чтобы Украина могла вести боевые действия самостоятельно, но не планирует вмешиваться в конфликт.

    Экс-генсек НАТО заверил, что поддержка Украины сохранится, но приоритет – не позволить втянуть альянс в тотальный конфликт с Россией – останется неизменным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В октябре Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе и возобновить работу пунктов пропуска.

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

    Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

    Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2025, 03:10 • Новости дня
    Захарова указала на старания Евросоюза «довести себя до самоубийства»

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа, пытаясь навредить России, регулярно принимает решения, которые способны довести ее до самоубийства, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая запрет на выдачу мультивиз россиянам.

    «Лишить себя тех самых легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это, конечно, доведение Европы до самоубийства. Она все никак не может самоубиться», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

    Захарова напомнила, что как бы в ЕС не старались вынудить Москву на действия, способные навредить национальным интересам России, их не последует, но право на зеркальный, ассиметричный и гибридный ответ она за собой оставляет.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе. Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС. При этом Брюссель сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    Комментарии (0)
    В Турции назвали количество людей на борту потерпевшего крушение самолета
    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины
    В России установлен новый День воинской славы
    На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек
    Иран отказался переносить столицу из Тегерана
    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе
    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации