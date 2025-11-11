Названа новая численность армии Польши

Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

Tекст: Катерина Туманова

«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.

Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».

«После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.

