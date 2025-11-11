Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Названа новая численность армии Польши
Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек
Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.
Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.
«Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.
Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.
