Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Россией

Минобороны сообщило о четырех сбитых украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Два БПЛА сбиты над территорией Саратовской области. Один беспилотник уничтожен над территорией Оренбургской области. Еще один БПЛА сбит над акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали больницу в Каменке-Днепровской с помощью дрона-камикадзе.

Министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь были сбиты 37 украинских беспилотников.