Суд отказал в уходе на СВО обвиняемому в поставке бракованных бронежилетов
Мещанский суд Москвы отказал генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову, обвиняемому в поставке бракованных бронежилетов, в возможности отправиться на спецоперацию на Украине, передает ТАСС.
Судья также не удовлетворила просьбу адвокатов временно приостановить уголовное производство в отношении Есипова.
«В удовлетворении ходатайства защитника о приостановлении уголовного дела отказать», – сообщила судья в ходе оглашения решения. Защита предпринимателя просила суд учесть его желание лично принять участие в спецоперации на Украине, однако их доводы не были приняты.
Генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов заключил сделку о сотрудничестве со следствием по делу о поставках некачественных бронежилетов.