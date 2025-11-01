Суд в Рязани заочно приговорил иноагента Ежова к шести годам за экстремизм

Tекст: Денис Тельманов

О приговоре бывшему сотруднику ФБК* Сергею Ежову сообщает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, Октябрьский районный суд Рязани заочно осудил Ежова первого ноября и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. В данный момент Ежов находится за границей, в Эстонии, где подал запрос на политическое убежище.

В этом году против Ежова были возбуждены уголовные дела по статьям 330.1, 282.2 и 282.3 УК РФ, связанных с уклонением от обязанностей иностранного агента, организацией деятельности экстремистской организации и финансированием экстремистской деятельности. Как сообщили в правоохранительных органах, в 2000-х годах Ежов руководил рязанским отделением запрещенной Национал-большевистской партии*, участвовал в захвате здания Минздрава в 2004 году, а также причастен к нападениям на активистов движения «Наши».

Кроме того, Ежов сотрудничал с признанным нежелательным изданием The Insider и экстремистским ФБК**, а также получал финансирование из западных фондов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кировский районный суд Екатеринбурга признал Михаила Волкова виновным в финансировании ФБК* и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей. Активист Константин Котов признан виновным в финансировании ФБК* и приговорен заочно к пяти годам колонии строгого режима. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили четверых обвиняемых в финансировании ликвидированного в России ФБК*.