В Москве заочно приговорили активиста Котова по делу о финансировании терроризма

Tекст: Вера Басилая

Савеловский суд Москвы заочно приговорил активиста Константина Котова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Котов был признан виновным по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией* (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен на территории России).

В ходе судебного разбирательства адвокат подсудимого просил оправдать Котова, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Приговор пока не вступил в законную силу и будет обжалован защитой Котова в апелляционной инстанции.

Котов стал известен как активист, который в сентябре 2019 года был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митинга и получил четыре года колонии. В апреле 2020 года Мосгорсуд пересмотрел приговор, и срок наказания был сокращен до полутора лет колонии.