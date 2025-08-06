  • Новость часаТрамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    7 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    6 комментариев
    6 августа 2025, 18:15 • Новости дня

    Четверо сторонников ФБК внесены в список террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг включил фигурантов дел о донатах ФБК в реестр экстремистов

    В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали четверо обвиняемых в финансировании ликвидированного в России ФБК* (признана в РФ экстремистской организацией), задержанных ранее в Москве.

    Четверо мужчин, подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности через пожертвования ФБК*, были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает РИА «Новости». Их имена – Бучнев Алексей Сергеевич, Митрофанов Дмитрий Павлович, Токер Леонид Борисович и Крысько Вячеслав Иванович.

    Все фигуранты были задержаны в Москве, против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ. Максимальная мера наказания по этой статье – до восьми лет лишения свободы.

    На сайте Росфинмониторинга опубликованы персональные данные задержанных. Суд избрал для них меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Внесение в перечень террористов и экстремистов лишает права взаимодействия со СМИ, размещения информации в интернете, организации публичных мероприятий, участия в выборах, а также запрещает пользоваться большинством финансовых услуг, кроме связанных с налоговыми и социальными выплатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБК* Леонид Волков (иноагент) имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 143 тыс. рублей. Волкова признали виновным в создании и участии в экстремистском сообществе и в ряде других преступлений. В Нагатинском суде столицы вынесли приговор четверым журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК*.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    5 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе

    МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов

    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов, заявил МИД России.

    «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

    Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.

    Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.

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    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    6 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

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    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

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    5 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей

    Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать родителей за матерящихся подростков

    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    Мишонова отметила, что российское законодательство уже предусматривает ответственность за ненормативную лексику в общественных местах, однако такие случаи сложно фиксировать и доказывать, передает «Газета.Ru».

    Она подчеркнула, что в Казахстане подобная практика уже существует: там штрафы налагаются на подростков старше 16 лет и на родителей детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с одиннадцати лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», – заявила Мишонова.

    По словам уполномоченного по правам ребенка, отношение к нецензурной лексике среди подростков и в обществе стало менее строгое, а дети зачастую не стесняются использовать грубые выражения. Мишонова пояснила, что даже слова, не признанные официально нецензурными, засоряют язык, а использование таких выражений «питает энергию дьявола».

    Сейчас в России, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нецензурную брань в общественных местах наступает с 16 лет. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп запланировал ввести санкции против «теневого флота» России

    FT: Трамп рассматривает новые санкции против «теневого флота» России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений против танкеров, связанных с Россией, пишет Financial Times (FT).

    По информации источников FT, решение о возможных санкциях будет принято после возвращения спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, передает РИА «Новости». Итог переговоров с российской стороной определит последующие шаги Вашингтона, говорится в материале.

    «Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф... Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», – приводит издание слова источника.

    Эксперты, опрошенные FT, отмечают, что меры могут включать ужесточение уже действующих санкций и возможное присоединение к европейскому потолку цен на российскую нефть, который запланирован к введению в начале сентября.

    Ранее США анонсировали введение санкций против импортеров российской нефти.

    В июле Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть.

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    5 августа 2025, 20:03 • Новости дня
    Назван срок начала снижения лимита на легионеров в российском футболе

    Минспорт: Новый лимит на легионеров в российском футболе введут с сезона-2026/27

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство спорта планирует начать поэтапное уменьшение числа легионеров в заявках и на поле российских футбольных клубов, чтобы облегчить планирование для команд.

    Министерство спорта России начнет поэтапное введение новых ограничений на количество легионеров в отечественном футболе с сезона-2026/27, передает ТАСС. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что соответствующий приказ будет подписан в 2025 году, чтобы российские клубы могли заранее подготовиться к изменениям.

    Дегтярев отметил: «Оптимальным видим таргет "пять на поле, десять в заявке", обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем, но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование, этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем – плавно».

    На данный момент в Российской премьер-лиге действует ограничение – не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми на поле одновременно. Футболисты из стран ЕАЭС не считаются легионерами. По данным Российского футбольного союза, представители ЕАЭС составляют 26% от общего числа игроков, а легионеры – 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в РПЛ и поддержал инициативу по введению ограничений на их количество.

    Легионеры становятся россиянами ради более выгодной ставки налогообложения. Эти налоги остаются в стране и приносят пользу экономике. Даже если легионеры впоследствии уезжают жить на историческую родину, они с теплотой отзываются о России, что способствует развитию мягкой силы.

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    5 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничения движения

    Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о возможных ограничениях дорожного движения в центре города в среду и призвал передвигаться на метро.

    «Завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.

    В ведомстве подчеркнули, что на дорожное движение могут повлиять мелкие дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы. Водителей просят не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

    В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.

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    6 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Украины поддержало законопроект о выходе из ряда соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, включая договоренности по энергетике и торговле.

    Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

    В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

    Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

    Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

    Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.

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    5 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    МИД России заявил о росте напряженности в Боснии и Герцеговине

    МИД России заявил о провоцировании Западом роста напряженности в Боснии и Герцеговине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена прибегнуть к политическим средствам для предотвращения обострения ситуации в Боснии и Герцеговине, заявили в МИД России.

    В комментарии спикера российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и гарант Дейтонских соглашений стремится предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности и минимизировать угрозы межэтническому диалогу, а также миру и стабильности в стране и регионе.

    «Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины», – заявила Захарова. По словам официального представителя МИД, Россия продолжит поддерживать стабильность на Балканах дипломатическими методами.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина рискует прекратить существование в нынешних границах, если не будут соблюдаться положения Дейтонских соглашений.

    Ранее Додику окончательно назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

    Накануне ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика.

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    5 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    Путин поручил расширить поддержку волонтеров в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин скорректировал меры по развитию добровольчества, добавив к Донбассу, Новороссии приграничные регионы.

    Согласно новому указу, Федеральное агентство по делам молодежи должно обеспечивать поддержку волонтерских инициатив не только в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, но и в ряде российских регионов, граничащих с Украиной, передает ТАСС.

    В список включены Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь.

    Ранее Путин одобрил создание мемориала волонтерам в Курской области. Он пообещал всестороннюю поддержку развитию волонтерства в России.

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    6 августа 2025, 18:07 • Новости дня
    В Сириусе восемь человек отравились чачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восемь человек, среди которых отдыхающие из Подмосковья, отравились самодельной чачей, приобретенной на рынке в Адлере у одной продавщицы.

    Родственница пострадавших рассказала, что семья из Подмосковья купила чачу на шелковице и дыне у знакомой продавщицы 30 июля на рынке «БаZар» в Сириусе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По ее словам, вечером все попробовали напиток на базе отдыха, а на вторые сутки почувствовали сильное недомогание. «Сначала подумали – похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», – говорится в сообщении канала. Уточняется, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одной торговой точке.

    Ранее 6 августа три человека, также отравившихся чачей, спасти не удалось. Как пишет издание со ссылкой на SHOT, алкоголь был куплен на Казачьем рынке в Адлере, при этом напиток был произведен кустарным способом.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали предполагаемых продавцов.

    В 2023 году в России жертвами суррогатного сидра стали десятки человек.

    Ранее в Оренбургской области пятеро детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя.

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    6 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин наградил орденами артистов Ракова и Степанченко

    Путин наградил орденами артистов «Ленкома» Ракова и Степанченко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденами «За заслуги в культуре и искусстве».

    В указе президента отмечается, что артисты Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» удостоены награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

    Виктор Раков родился в Москве в 1962 году, окончил ГИТИС и получил известность после роли в фильме Марка Захарова «Убить дракона», где исполнил роль Генриха. В дальнейшем он играл главные роли в таких фильмах, как «Мать» и «Мастер и Маргарита».

    Сергей Степанченко родился в Татарске Новосибирской области в 1959 году, окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств. С 1985 года работает в труппе театра «Ленком», где исполнил множество ярких ролей. В спектакле Никиты Михалкова «12» он играет одного из присяжных с 2021 года.

    Ранее Путин вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за ее вклад в развитие отечественной культуры.

    В марте он наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    В декабре ордена получили народные артисты России Игорь Верник, Владимир Пресняков и Дмитрий Харатьян.

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    6 августа 2025, 17:04 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы.

    «Борт вылетел», – передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. Уточняется, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

    Этот же самолет утром прилетел в Москву, и на его борту находился спецпредставитель Дональда Трампа.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней Трампу.

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    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство

    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Подробности

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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

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    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

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    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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