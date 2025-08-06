Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».7 комментариев
Четверо сторонников ФБК внесены в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил фигурантов дел о донатах ФБК в реестр экстремистов
В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали четверо обвиняемых в финансировании ликвидированного в России ФБК* (признана в РФ экстремистской организацией), задержанных ранее в Москве.
Четверо мужчин, подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности через пожертвования ФБК*, были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает РИА «Новости». Их имена – Бучнев Алексей Сергеевич, Митрофанов Дмитрий Павлович, Токер Леонид Борисович и Крысько Вячеслав Иванович.
Все фигуранты были задержаны в Москве, против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ. Максимальная мера наказания по этой статье – до восьми лет лишения свободы.
На сайте Росфинмониторинга опубликованы персональные данные задержанных. Суд избрал для них меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Внесение в перечень террористов и экстремистов лишает права взаимодействия со СМИ, размещения информации в интернете, организации публичных мероприятий, участия в выборах, а также запрещает пользоваться большинством финансовых услуг, кроме связанных с налоговыми и социальными выплатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБК* Леонид Волков (иноагент) имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 143 тыс. рублей. Волкова признали виновным в создании и участии в экстремистском сообществе и в ряде других преступлений. В Нагатинском суде столицы вынесли приговор четверым журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК*.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ