Четверо сторонников ФБК внесены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил фигурантов дел о донатах ФБК в реестр экстремистов

Четверо мужчин, подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности через пожертвования ФБК*, были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает РИА «Новости». Их имена – Бучнев Алексей Сергеевич, Митрофанов Дмитрий Павлович, Токер Леонид Борисович и Крысько Вячеслав Иванович.

Все фигуранты были задержаны в Москве, против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ. Максимальная мера наказания по этой статье – до восьми лет лишения свободы.

На сайте Росфинмониторинга опубликованы персональные данные задержанных. Суд избрал для них меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Внесение в перечень террористов и экстремистов лишает права взаимодействия со СМИ, размещения информации в интернете, организации публичных мероприятий, участия в выборах, а также запрещает пользоваться большинством финансовых услуг, кроме связанных с налоговыми и социальными выплатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБК* Леонид Волков (иноагент) имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 143 тыс. рублей. Волкова признали виновным в создании и участии в экстремистском сообществе и в ряде других преступлений. В Нагатинском суде столицы вынесли приговор четверым журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК*.