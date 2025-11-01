Грузия прервала участие в Евронесте из-за «вражеской» позиции организации

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Очевидно, что платформа Евронеста превращена Европарламентом в оружие шантажа соседних стран. С учетом вражеских и узкопартийных подходов этих сил Европарламента постоянная парламентская делегация Грузии не примет участие в следующих сессиях Евронеста», – сообщил он.

По его словам, «определенные европарламентарии, известные своим вражеским, несправедливым, предвзятым политическим подходом по отношению к Грузии, на последней сессии Евронеста в Ереване 28-30 октября дополнили текст резолюции полностью неприемлемыми и возмутительными для грузинского общества записями».

Шалва Папуашвили отметил, что, «согласно одному из таких дополнений, парламентские выборы 2024 года в Грузии названы «сфальсифицированными», а избранная народом Грузии власть «самопровозглашенной».

Также, сообщил он, в резолюциях «политическими заключенными» названы лица, которые совершали в Грузию нападения на полицейских и государственные институты.

«Это полностью нарушает принципы верховенства права», – отметил председатель парламента Грузии.

«Еще раз обращаемся к Европарламенту с призывом отказаться от узкопартийной повестки дня и уважать основанный на правилах международный порядок. Сегодняшние недемократические подходы являются прямым путем к самоизоляции и маргинализации ПА Евронеста», – отметил председатель парламента Грузии.

По его словам, «в случае появления со стороны ЕП условий для конструктивного диалога парламентская делегация Грузии будет готова возобновить участие в этой парламентской платформе Восточного партнерства».

Парламентская делегация Грузии не приняла участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская Ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию. Вслед за Грузией сессию бойкотировал Азербайджан.