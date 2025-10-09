Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Участница программы «Время героев» Мусатова стала референтом секретариата Голиковой
Участница программы «Время героев» Мария Мусатова назначена референтом секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
Мусатова участвовала в первом потоке программы «Время героев», инициированной президентом России и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, следует из сообщения на сайте программы.
В ходе обучения она стажировалась в Аппарате правительства, Министерстве труда и социальной защиты, а также в Роспотребнадзоре.
«Программа «Время героев» дала мне возможность учиться у первых лиц государства. Это позволило сформировать комплексное представление о механизмах публичной власти, государственной политики, стратегического планирования и проектного управления», – отметила Мусатова.
Ее наставником стала Татьяна Голикова, которая, по словам Мусатовой, научила ее работать на результат и послужила примером целеустремленности. Благодаря наставничеству Голиковой Мусатова вошла в комиссию при президенте по делам инвалидов.
Мария Мусатова родилась в Пскове в 1997 году, окончила Военно-медицинскую академию в 2021 году и награждена медалью Суворова.
Ранее свыше 50 участников программы «Время героев» перешли на новые должности, включая полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу, главу Тамбовской области Евгения Первышова, руководителя «Движения Первых» Артура Орлова и сенатора Алексея Кондратьева. Герой России Владимир Сайбель стал зампредседателя комиссии при президенте по делам ветеранов.
Руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.
Ранее участник программы «Время героев» Геннадий Новиков назначен помощником директора в Ростехе.
