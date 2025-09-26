Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.1 комментарий
Участник программы «Время героев» Новиков назначен помощником директора в Ростехе
Геннадий Новиков, обладатель трех орденов Мужества, приступил к развитию беспилотных авиационных систем в корпорации Ростех после участия в программе «Время героев».
О назначении Геннадия Новикова помощником управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем корпорации «Ростех» сообщил официальный сайт программы «Время героев».
Новиков, ранее прошедший президентскую программу подготовки кадров, поделился планами по развитию отрасли беспилотников и выразил благодарность наставнику Сергею Чемезову за поддержку. Он подчеркнул, что команда продолжит работать над укреплением суверенитета страны с помощью передовых технологий.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что специалисты с практическим опытом и обучением по программе «Время героев», как Новиков, значительно усилят команду корпорации. По его словам, перед Новиковым и коллегами стоит задача развития беспилотных технологий для укрепления национальной безопасности и технологического лидерства России.
Геннадий Новиков родился в 1988 году в Красноярском крае, имеет три ордена Мужества, медали за отвагу и заслуги перед Отечеством. Новиков женат и воспитывает четверых детей.
Программа «Время героев» уже открыла новые карьерные возможности для десятков участников, в том числе для Артема Жоги, Евгения Первышова и Артура Орлова.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.