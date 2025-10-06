НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
Скрытая сеть энергохранилищ мощностью 200 мегаватт построена на Украине для обеспечения экстренного электроснабжения до 600 тыс. домов при длительных блэкаутах, сообщило американское издание The Wall Street Journal.
Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.
Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.
Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.
Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.
Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины.