    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 11:50 • В мире

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще?

    Наступила осень, а значит, на подходе очередной сезон сериала «Украина и газодобыча». И на этот раз его создателям удалось найти новые сюжетные ходы. «Мы хотим, чтобы они [американские поставки – прим. ВЗГЛЯД] увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы», – заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

    По сути, такое заявление – отказ от всего, что делали предшественники Корецкого последние 10-11 лет. Еще в 2016 году правительство Украины приняло Программу увеличения добычи газа до 2020 года, в которой перед «Укргаздобычей» была поставлена цель: обеспечить добычу «не менее 20 млрд кубометров газа в год». Предполагалось также, что отрасль в целом выйдет на  добычу 27-28 млрд куб. метров.

    Однако правительство Украины концентрировалось не только на увеличении добычи. До Евромайдана страна потребляла в среднем 50 млрд кубометров газа в год. Затем, после потери Донбасса и Крыма, а также части промышленности и рынков сбыта в России потребности сильно упали: до 42 млрд куб. м в 2014 году и 34 млрд – в 2015-м. К началу правления Зеленского потребности упали еще ниже (28-30 млрд куб. м).

    В то же время к 2020 году Украина действительно вышла на добычу 20 млрд кубометров (15 – государственная добыча, пять – частники). Недостаток покрывали так называемым реверсом (отбором газа из экспортной трубы в счет оплаты транзита), а также реальными поставками из стран ЕС.

    Наконец, с началом СВО (массовая миграция населения за пределы Украины, еще большее сокращение нужд промышленности) потребности Украины в газе упали еще сильнее (19,5 млрд куб. м в 2022 году, 20,6 млрд – в 2024-м). Добыча тоже снизилась, однако разрыв сократился до минимума – 2-2,5 млрд. В этом смысле можно сказать, что если целью Украины был именно нулевой уровень (полное покрытие потребностей внутренней добычей газа), именно Россия позволила Украине максимально приблизиться к целевым показателям.

    Впрочем, это не означает что «Укргаздобыча» под руководством Корецкого откажется развивать собственную газодобычу. Речь о том, что назначенный этой весной менеджер предлагает признать нереалистичность целей, которые ставило правительство перед компанией и отраслью за последнее десятилетие.

    В украинской прессе Корецкого считают креатурой Андрея Ермака и Ростислава Шурмы (отвечает за энергетическую сферу в целом). При этом он – игрок вполне самостоятельный. А одна из причин его выдвижения – застарелое бизнес-соперничество с группой Коломойского (еще со времен, когда Корецкий был директором сети АЗС WOG).

    Тем более что он хорошо показал себя после национализации отобранной у Коломойского компании «Укрнафта» (был назначен ее руководителем осенью 2022 года). Но если прежде правительство и «Нафтогаз Украины» всячески обхаживали европейцев, в частности – предлагая тем украинские ПХГ для межсезонной закачки и хранения газа с последующей балансировкой потребления и цен в отопительный сезон, то теперь акценты сместились.

    Корецкий берет пример с Польши и налаживает контакты с США, договариваясь о поставках американского сжиженного газа через польский ORLEN (в 2025 году украинцы законтрактовали 450 млн кубометров).

    В планах – долгосрочные контракты с американцами (до конца 2020-х). То есть – на весь президентский срок Дональда Трампа. Кроме того, Корецкий надеется привлечь американские инвестиции для модернизации ГТС, ПХГ, а в идеале – и газодобычи. Логика вполне прозрачна: американские деньги – своего рода противовоздушная оборона. То есть в Киеве считают, что Россия не будет наносить удары по инфраструктуре, принадлежащей американцам.

    В то же время нельзя сказать, что именно Корецкий ключевым образом поменял стратегию украинской газодобычи и положил начало развороту импорта в пользу американского СПГ. Потому что еще за несколько дней до его назначения на нынешнюю должность весной текущего года состоялся первый с начала СВО удар по объектам «Укргаздобычи» в Харьковской и Полтавской областях.

    12 июня последовал еще один удар по газовым месторождениям в Черновицкой области. 2 октября – третий и пока что наиболее масштабный удар: если в мае по целям били 15 ракет, то в октябре – 35 и 60 БПЛА (оценки украинской стороны). В Киеве заявили о падении суточной добычи на 42%. В ночь на 3 октября ударам подверглись также мощности ДТЭК и «Нафтогаза».

    То есть речь идет о «выключении» добычи газа в принципе, а не только о нанесении урона государственной газодобывающей компании.

    Корецкий, как человек явно неглупый, должен был рассчитывать на подобный сценарий. Тем более что новый виток инфраструктурной войны запустил офис Зеленского – те же люди, которые ставили Корецкого на должность. Именно Зеленский и его соратники дали ВСУ команду наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам – в ответ на что Россия и стала уничтожать украинскую газовую инфраструктуру.

    Эти и будущие удары, несомненно, еще более снизят добычу газа на Украине, и при этом она, конечно, найдет дополнительные объемы на внешних рынках. В обычной ситуации это означало бы серьезный убыток для бюджета, однако Украина и без того четвертый год живет взаймы. К тому же закупки газа Украиной в США идут в русле американской энергетической политики (наращивания поставок в Европу и выдавливания оттуда российского трубопроводного газа и СПГ).

    В этом смысле отказ от ставки на собственную добычу в пользу импорта Киеву ситуационно даже выгоден. Платит-то все равно Европа, а Трампу приятно.

    Отдельно ему будет приятно, если российские удары придутся на мощности компании Burisma – связанной с семьей его оппонента Байдена. И такое уже происходило: в феврале 2025 года российские дроны уничтожили газовую установку в Харьковской области, которой владела компания «Системоинжиниринг» из холдинга Burisma.

    Отметим, что пугать украинцев блэкаутом и тяжелой зимой украинская власть начала задолго до российских ударов по газодобыче. 25 августа об этом упомянул Зеленский. 30 августа его слова почти дословно повторила депутат Марьяна Безуглая, отрабатывающая инфоповестку по тезисам офиса президента. После чего к делу подключились говорящие головы (эксперты, журналисты, блогеры и т. п.), разгоняя тему весь сентябрь. То есть удары не были неожиданностью, их явно ожидали. А заодно – нагнетали истерику. Ведь чем больше украинцев уедут переждать зиму в ЕС – тем меньше газа тратить.

    В целом перед нами логичное завершение десятилетия газовой незалежности. Сначала – отказ от российского газа. Потом – ставка на увеличение собственной добычи. И наконец, повторение трюка Остапа Бендера:

    – Зачем мне это все? – воскликнул Ипполит Матвеевич.

    – Затем, – сказал Остап веско, – что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.

    Разве что на русском больше не просят.

